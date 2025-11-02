Актер-воин признался, чем его разозлил Цымбалюк и как закончился их конфликт: "Он писал мне"

Тарас Цымбалюк и Даниил Мирешкин

Украинский актер и военнослужащий Даниил Мирешкин, который ранее объявил о разводе с женой, признался, чем его возмутил Тарас Цымбалюк и как завершился их конфликт.

Ранее Мирешкин критиковал артиста за его игру "азовца" в одном из фильмов. Но, оказывается, не это сначала вызвало его возмущение. Даниил Мирешкин на YouTube-канале "Характер" говорит, что отношение к Тарасу Цымбалюку изменилось из-за театра, где он работает. Их общая знакомая занимается волонтерством. Она организовывала благотворительное мероприятие, куда хотела позвать актеров, чтобы те сыграли спектакль. Но волонтеру заявили, что бесплатно этого не будут делать, мол, артистам надо с чего-то платить деньги. Мирешкин, когда об этом узнал, то очень сильно возмутился. По его словам, он и сам актер, поэтому понимает, что сыграть спектакль – это не сложно и не занимает много времени. А когда Мирешкин увидел, как Тарас Цымбалюк в одном из фильмов играет "азовца", то не сдержался и раскритиковал его.

"Одна наша общая знакомая - актриса-волонтер - устраивала большое событие, куда приглашала много разных своих знакомых, исполнителей, и позвонила Жене Олейнику - это продюсер того театра, где играет Тарас, и попросила сыграть благотворительный спектакль. На что она получает ответ: "Цена вопроса?". Она говорит, что это благотворительный спектакль, и мы 100% денег отправляем на сбор. На что она получает ответ: "Мы так не работаем, мне надо актерам платить деньги". Я когда узнал об этой истории, меня реально телепало. Когда продюсер говорит, что ему надо актерам платить...Кому? Тарасу Цымбалюку или Ольге Сумской нужно заплатить? Давайте скинемся, сделаем банку и заплатим им за проукраинскую позицию? Это меня так держало все это время, а эта история катализатором стала. Меня это сильно возмущает, когда люди с большой аудиторией не проявляются", – вспомнил артист.

Мирешкин говорит, что Цымбалюк обиделся на него за такую критику и даже писал в личные сообщения. Сам Даниил признает, что актер действительно помогает армии, делает репосты сборов. Однако военный убежден, что Цымбалюк, за которым следит немалая аудитория, может делать значительно больше.

"Тарас обиделся за это видео. Он мне писал: "Ну вот чего так? И опять ко мне, значит, придирчивое такое внимание. Я помогаю". Да, правда, наша знакомая - актриса-волонтер - говорила, что он помогал, он там постит, но это же не нагрузка, когда у тебя аудитория 300+ тысяч. Зарепостить... Что это стоит?" - добавил артист.

Отметим, в начале октября Даниил Мирешкин раскритиковал Тараса Цымбалюка за то, что тот играет роль "азовца" и надевает шевроны, но при этом не имеет никакого отношения к войску. В то же время настоящие военные прилагают немало усилий, чтобы вообще попасть в "Азов". Также Мирешкин вспомнил скандал, когда Цымбалюк в компании одиозной блогерши Алхим развлекался под русскоязычные песни, и отметил, что актер не прилагает достаточно усилий, чтобы помогать войску.

Тарас Цымбалюк тогда отреагировал на этот скандал. Актер отметил, что тот самый шеврон ему дали военные "Азова", которые были причастны к съемочному процессу. Также артист заявил, что сыграл в почти 300 спектаклях, в конце каждого из которых призывает помогать ВСУ. Кроме того, актер уверял, что его театр переводит средства на нужды военных.