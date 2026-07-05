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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
389
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Актер-воин Ращук на фоне громкого конфликта с бывшей неожиданно показался с 9-месячным сыном

Звездный отец поздравил маленького Ярему с праздником.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Виктория Билан, Владимир Ращук и их сын

Виктория Билан, Владимир Ращук и их сын

Украинский актер и военнослужащий Владимир Ращук после недавних обвинений от бывшей супруги Виктории Билан впервые за долгое время публично обратился к их общему сыну.

В своем Instagram артист опубликовал архивное фото с маленьким Яремой. Поводом стал особый семейный праздник. Так, сегодня, 5 июля, мальчику исполнилось девять месяцев.

«Мой луч света. Люблю тебя, сынок, очень. 9 месяцев счастью», — коротко написал Ращук.

Владимир Ращук с сыном

Владимир Ращук с сыном

Публикация появилась вскоре после того, как Виктория Билан заявила о сложных отношениях с бывшим мужем. В конце июня она утверждала, что актер якобы уже несколько месяцев не участвует в финансовом обеспечении сына и почти не приобщается к его воспитанию. Сам Владимир эти обвинения публично не комментировал. В то же время ограничился поздравлением для Яремы, показав общий кадр с малышом.

Напомним, ранее между бывшими супругами уже возникал публичный конфликт из-за крестин сына. Ращук уверял, что не присутствовал на церемонии только потому, что его якобы не сообщили о дате таинства. В то же время Виктория Билан настаивала на противоположном. По ее словам, экс-муж знал о крестинах, даже приобщался к выбору крестных родителей, однако в итоге так и не пришел. В настоящее время бывшие супруги продолжают публично высказывать разные версии событий, а их конфликт набирает обороты.

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Дата публикации
Количество просмотров
389
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