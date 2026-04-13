Актер-воин Ращук после заявления о разводе неожиданно воссоединился с экс-супругой и сыном

Владимир Ращук и Виктория Билан / © instagram.com/vikki.bilan

Украинский актер и военный Владимир Ращук после новостей о разрыве с возлюбленной удивил поклонников — он снова появился рядом с бывшей женой Викторией Билан и их маленьким сыном Яремой.

Неожиданная встреча состоялась в символический день — на Пасху. Бывшие супруги вместе провели праздник и поделились теплыми семейными кадрами в соцсетях. На фото Владимир Ращук, Виктория Билан и их шестимесячный сын Ярема позируют возле церкви с пасхальной корзиной.

Вероятно, несмотря на развод, пара сохранила теплые отношения ради ребенка и вместе разделила важный момент в жизни малыша. Особыми впечатлениями поделилась Виктория Билан, отметив, что это первое празднование Пасхи для их сына.

Владимир Ращук и Виктория Билан с сыном на Пасху / © instagram.com/vikki.bilan

Виктория Билан с сыном на Пасху / © instagram.com/vikki.bilan

«Первая Пасха Яремчика. У него тоже была своя корзинка, хоть и маленькая, но такая же праздничная, как и у взрослых. Он впервые святил пасочку, впервые проживал этот светлый праздник вместе с нами… Впервые был щедро омыт святой водичкой. И даже сделал свой первый шаг в новое — начали прикорм. Столько „впервые“ в одном дне… Так выглядит мое материнское счастье! Еще бы доченьку рядом, но у нее своя взрослая жизнь. Люблю вас, мои детки. Светлой Пасхи всем от нас», — восхитила Виктория.

Как известно, в начале апреля Владимир Ращук сообщил о разводе с Викторией Билан, что стало неожиданностью для поклонников. Актер-воин не стал раскрывать подробностей, но намекнул, что этому предшествовали определенные внутренние изменения. Кроме того, честно заявил, что уже счастлив в новых отношениях. И между тем проводит время с Яремой.

Напомним, недавно редакция сайта TSN.ua собрала самые яркие фото празднования звездами Пасхи — какие корзины они несли освящать и как поздравляли украинцев.