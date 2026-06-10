Актер-воин Ращук вышел на связь после скандального развода с экс-супругой и шокировал реакцией

Владимир Ращук и Виктория Билан

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Публичная история развода актера Владимира Ращука и его коллеги Виктории Билан продолжает набирать обороты, новые детали конфликта и реакция актера после громких заявлений бывшей оказались в центре внимания соцсетей.

История вокруг разрыва пары не исчезает из информационного пространства. Подписчики внимательно следят за каждым новым шагом обеих сторон. После резких заявлений экс-жены актер долго не комментировал ситуацию. В Сети обратили внимание, что он не появился в публичной дискуссии. Вместо этого выбрал полную тишину и дистанцию от скандала. Его первое появление после этого — короткий фрагмент с тренировки.

Владимир Ращук и Виктория Билан

Владимир Ращук показал в Instagram-историях видео из спортзала, где работал над физической формой. В кадре он выглядел сосредоточенным и спокойным, не реагируя на волну обсуждений вокруг его имени. Пост сопроводился лаконичной подписью, которая быстро разлетелась. Для многих это стало первым «молчаливым» ответом на громкие обвинения.

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«Только вперед», — написал актер.

Владимир Ращук

Никаких объяснений или публичных возражений относительно заявлений бывшей жены актер не предоставил. Его поведение лишь усилило интерес к ситуации, которая продолжает активно обсуждаться онлайн. Публика разделилась во мнениях относительно того, это сознательная стратегия молчания или попытка не подпитывать конфликт.

Впоследствии актер дополнил собственные Instagram-истории еще несколькими фото из тренажерного зала, которые подчертил философской подписью. Комментировать развод знаменитость не спешит.

«Тело и дух находятся в стадии развития… Всегда», — поделился Владимир.

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Владимир Ращук

Владимир Ращук

Виктория Билан ранее заявила, что суд официально расторг брак, а сам процесс сопровождался напряжением между сторонами. Она также утверждала, что актер не явился на заседание, объяснив это службой в армии, что, по ее словам, не соответствовало действительности. Сейчас, по наблюдениям, трудно не понять, что актер действительно избежал заседания, поставив в приоритет личные дела. Ситуация между бывшими супругами остается напряженной, а публичные заявления лишь добавляют новых деталей в историю.

Напомним, недавно Виктория Билан публично сообщила об официальном завершении брака с Владимиром Ращуком. Актриса эмоционально прокомментировала период разрыва, тогда как сам Ращук ограничился молчанием.

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