Актер-воин Юрий Фелипенко, который погиб в бою, получил посмертную награду: вдова показалась на могиле

Юрий Фелипенко и Екатерина Мотрич

Украинский актер-воин Юрий Фелипенко, который погиб 15 июня на фронте, был посмертно награжден государственным орденом "За заслуги" III степени.

Об этом сообщила его жена, блогерша Екатерина Мотрич. В своем Instagram она поделилась трогательными кадрами сначала с почетного вручения награды самим Владимиром Зеленским, а затем с Берковецкого кладбища в Киеве, где похоронен ее возлюбленный. Именно там вдова оставила награду, подчеркнув, что для нее это был важный момент — "передать" награду Юрию.

Екатерина Мотрич и Владимир Зеленский

Могила Юрия Фелипенко

"Юрчик был награжден орденом "За заслуги" III степени. Он точно заслуживал этой и многих других наград. Спасибо, Владимир Зеленский и Госкино", — написала Екатерина.

Награду Юрий получил согласно указу президента Украины от 12 сентября. Стоит отметить, что орденом "За заслуги" III степени отмечают деятелей культуры, науки, спорта и других сфер за личный весомый вклад в развитие страны. Отличие имеет форму малинового креста с гербом Украины в центре, украшенного позолоченными элементами.

Гибель Юрия Фелипенко на фронте — что известно

В начале полномасштабной войны звезда присоединился к одному из подразделений киевской территориальной обороны. Параллельно он волонтерил и продолжал выходить на сцену Театра на Подоле.

В апреле 2024 года Фелипенко мобилизовался в ряды ВСУ в составе БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады. К сожалению, в начале лета стало известно, что актер погиб на передовой. Прощание с Юрием Фелипенко состоялось 19 июня в столице. Проститься с военным пришли родные, коллеги, друзья и побратимы. Его похоронили на Берковецком кладбище. Для вдовы Екатерины Мотрич этот день стал болезненным ударом, после которого она до сих пор приходит в себя.