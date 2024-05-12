Актер Вячеслав Довженко прокомментировал, нужно ли во время войны финансировать кинопроизводство

Популярный актер Вячеслав Довженко прокомментировал, нужно ли во время войны финансировать украинское кинопроизводство.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" артист признался, что не может выступать экспертом. Впрочем, он отметил, что многие годы пришлось потратить на то, чтобы государство начало вкладывать средства в украинское кино. По словам Довженко, если финансирования нет, соответственно скатится кинематограф.

Вячеслав Довженко / Фото: скриншот с видео

"Я не имею права в данном случае выступать как какое-то мерило правдивости. Чисто технически могу озвучить, если мы не выделим денег на кино, то у нас его не будет. Если деньги не выделяются, то они в бюджет потом не вносятся. Немалых лет стоило нашему государству получить статус, когда бюджет выделял деньги на кино. Если мы заберем это – неизвестно когда к нам вернется эта история. Мы просто потеряем кино", - отметил актер.

Вячеслав Довженко также подчеркнул, что если Украина не будет производить свой кинопродукт, то украинцы будут искать другой. Соответственно, тогда и становится популярным российское кино, ведь свое просто не будет производиться. Чтобы отказаться от культуры врага, нужно вкладываться в свою.

Вячеслав Довженко / Фото: скриншот с видео

"Мы теряем целое поколение в культурном пространстве: те, которые за границей находятся, те, которые не знают, что такое украинское кино и театр. Чем заменять – им нечем. Сейчас поколение детей – 8-9 лет – смотрят "Машу и Медведя" .Чья это проблем, что за столько лет мы не создали? Когда началось российское вторжение, все покраснели, а что же показывать? А кто мешал снимать свой продукт?" - добавил артист.

Напомним, ранее Вячеслав Довженко отвечал, пойдет ли воевать, если получит повестку. Также актер прокомментировал бронь у артистов от мобилизации.

Читайте также: