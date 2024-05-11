Актер Вячеслав Довженко резко высказался о своих ролях в российском кино: "Растоптать и наплевать"

До войны артист иногда играл в российских фильмах.

Популярный украинский актер Вячеслав Довженко резко высказался о своих ролях в российском кино.

Артист убежден, что на них вообще не стоит обращать внимания. В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" актер отметил, что о ролях в российских картинах лучше забыть, а вместо этого развивать украинский кинематограф.

"Забыть о них и растоптать. Наплевать и забыть, как говорила моя бабушка", – отметил актер.

Вячеслав Довженко / Фото: instagram.com/sldovgenko

Вячеслав Довженко также подчеркнул, что многие украинские актеры снимались в российских лентах, ведь РФ насаждала свою культуру. В настоящее время активно развивается украинский кинематограф, на который Россия не оказывает влияния. Поэтому Довженко убежден, что стоит не терять момент, а дальше добиваться успехов в кинопроизводстве Украины.

"Так произошло исторически, что до поры до времени мы существовали в орбите российской культуры. Потом мы от нее откололись. Потом начали вроде бы создавать свою культуру. Есть достижения сейчас определенные — давайте делать дальше", – отметил артист.

Напомним, недавно Вячеслав Довженко признался, возьмет ли в руки оружие в случае вручения ему повестки.

Читайте также: