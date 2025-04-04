Актер Ярошенко, которого Кондратюк обвинил в бегстве за границу, честно объяснил свою позицию

Игорь Кондратюк, Дмитрий Ярошенко

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Украинский актер Дмитрий Ярошенко впервые прокомментировал недавнее скандальное заявление Игоря Кондратюка.

Продюсер недавно делился, что некоторое время сотрудничал с актером в рамках съемки фильма "В зените". Однако эта лента пока не увидела свет. По словам Кондратюка, этому поспособствовал бегство за границу Ярошенко, который был в главных ролях и занимал 80 процентов экранного времени. Шоумен подчеркнул, что артист во время полномасштабной войны уехал с разрешения Минкульта, но просто не вернулся. Поэтому проект, часть которого была отснята незадолго до войны, приостановился.

Дмитрий Ярошенко

В свою очередь, Дмитрий прокомментировал обвинения Игоря. В комментарии Общественное Культура актер подтвердил, что действительно находится сейчас за пределами Украины. Он говорит, что выехал за границу из-за "важного международного проекта", поездка на который планировалась еще в январе 2022 года. Впрочем, впоследствии передумал возвращаться на Родину "из-за отсутствия гарантий безопасности в Украине, сроков и шокирующих событий, пришлось принять решение о принятии убежища в других странах и реализовать текущий, важный проект".

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Напомним, недавно продюсер Игорь Кондратюк также сделал неожиданное признание о службе в ВСУ певца Виталия Козловского.