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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
724
Время на прочтение
1 мин

Актер Ярошенко, которого Кондратюк обвинил в бегстве за границу, честно объяснил свою позицию

Звезда сделал заявление о своем проживании за пределами Украины.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Игорь Кондратюк, Дмитрий Ярошенко

Игорь Кондратюк, Дмитрий Ярошенко

Украинский актер Дмитрий Ярошенко впервые прокомментировал недавнее скандальное заявление Игоря Кондратюка.

Продюсер недавно делился, что некоторое время сотрудничал с актером в рамках съемки фильма "В зените". Однако эта лента пока не увидела свет. По словам Кондратюка, этому поспособствовал бегство за границу Ярошенко, который был в главных ролях и занимал 80 процентов экранного времени. Шоумен подчеркнул, что артист во время полномасштабной войны уехал с разрешения Минкульта, но просто не вернулся. Поэтому проект, часть которого была отснята незадолго до войны, приостановился.

Дмитрий Ярошенко

Дмитрий Ярошенко

В свою очередь, Дмитрий прокомментировал обвинения Игоря. В комментарии Общественное Культура актер подтвердил, что действительно находится сейчас за пределами Украины. Он говорит, что выехал за границу из-за "важного международного проекта", поездка на который планировалась еще в январе 2022 года. Впрочем, впоследствии передумал возвращаться на Родину "из-за отсутствия гарантий безопасности в Украине, сроков и шокирующих событий, пришлось принять решение о принятии убежища в других странах и реализовать текущий, важный проект".

Напомним, недавно продюсер Игорь Кондратюк также сделал неожиданное признание о службе в ВСУ певца Виталия Козловского.

Дата публикации
Количество просмотров
724
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