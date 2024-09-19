Актер Ярослав Шахторин рассказал, как едва не утонул на съемках, как сам выполняет трюки и о курьезах

У популярного 25-летнего актера Ярослава Шахторина солидное актерское наследие. Он играл роли в более чем 30 проектах, среди которых "Женский врач. Новая жизнь", "Люся-интерн", "Новенькая", "Друзья", "Конотопская ведьма".

Уже 23 сентября в 20:15 на телеканале 2+2 выйдет комедийный детектив "Ворон и Воробьев", снятый еще до начала полномасштабного вторжения. Ярослав сыграл одну из главных ролей — частного детектива Андрея Воробьева, который вместе с напарником Вороном, которого играет Владимир Ращук, пытается разыскать бандитский сейф с пятьюдесятью миллионами долларов.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua актер раскрыл детали съемок, рассказал о курьезах на площадке и о том, как едва не утонул.

Ярослав Шахторин

- Ярослав, в 25 лет на вашем счету немало ролей, вы с детства мечтали о кино?

– Серьезно задумался об этом с 9 класса. До этого я хорошо учился, чтобы стать врачом, а потом пошел в театральный кружок. Еще играл в школьный КВН. Мне это очень нравилось, поэтому после окончания школы решил поступить в Киевский национальный университет культуры и искусств на факультет актера театра и кино. И уже позже пришло понимание кинопроизводства, специфики работы, чувства себя в кадре. Я получил работу, которую люблю, от которой получаю удовольствие, за которую мне еще деньги платят.

– Какой он, ваш герой Воробьев?

– Он крутой! Воробьев – это такой украинский Шерлок Холмс, который к решению вопроса подходит с 26 километра, под определенным углом имеет очень неординарное мышление. Он немного социопат, возможно, у него даже есть какие-то аутические проявления. Не стану раскрывать все детали, но это действительно многогранный персонаж, которого было интересно играть.

Ярослав Шахторин

И не менее крут Ворон, которого сыграл Вова Ращук. Мы с ним впервые познакомились на пробах, сразу между нами возник контакт. После съемок очень сильно сблизились и сейчас поддерживаем связь, хотя и общаемся нечасто. Я нашел человека, с которым очень комфортно не только работать вместе.

– Во время великой войны, когда Владимир ушел на фронт, виделись?

– Я навещал его в госпитале в Киеве, когда Вова проходил там лечение после ранения. Мы смеялись, вспоминали, как легко и весело было, как он подсадил меня на азиатскую еду во время съемок сериала.

Как-то у нас был съемочный день в Киеве, на Байковом кладбище. Поскольку я очень эмпатический человек, мне там было некомфортно, аж подкашивались ноги и наворачивались слезы, мне хотелось домой. Особенно когда видел таблички с датами смерти наших мужчин, то вообще… А предыдущую сцену снимали в китайском ресторане. И Вова, как ценитель восточной кухни, говорит: "Давай, возьмем с собой глазированную курочку, еще что-нибудь, и на Байковом в перерыве поедим". Я от этого едва в ступор не упал: как это есть на кладбище?!

Ярослав Шахторин и Владимир Ращук

Когда Вовчик был в госпитале, я накрутил роллы, взял еще разных вкусностей и поехал к нему.

– Правда, что он спас вас, когда вы едва не утонули во время съемок?

-В одной из серий нам пришлось нырять в холодную воду, в ноябре. Это выглядело так: Вова, как аквамен, выходит из воды и тянет что-то в руке, чем ближе он подходит к берегу, тем становится ясно, что это его напарник. Эта сцена далась мне непросто. Вова, который раньше занимался моржеванием, ныряет и выныривает нормально, а я нырнул – меня спазмирует от холода, я едва дышу. Не выходит выйти из воды, как задумано. Тогда он спокойно так говорит мне: "Яричек, я тебя немного притоплю, но ты не бойся, я тебя вытащу". Я снова ныряю, у меня снова ничего не получается, но деваться никуда – Вова меня притопил и буквально вынес из воды. Те 7-9 метров к берегу казались мне вечностью.

– Ваш герой избегает драк, а вам приходилось драться в реальной жизни?

– Я рос в Никополе. Когда учился в 9 классе, мы с другом пошли на махач – стенка на стенку. Под мостом тогда собралось очень много людей, больше ста точно. Было как-то тревожно. Мой одноклассник прихватил кастет. И вот уже должна начаться серьезная потасовка, как внезапно появляется милицейская баклажанная "девятка", подлетает в толпу, из нее выходят милиционеры, в этот момент все пацаны резко исчезают. Одноклассник со словами "Ярик, подержи кастет" тоже бежит. Ко мне подходит милиционер и говорит: "А что ты здесь с кастетом делаешь?". Короче, с драками у меня не сложилось. Я стараюсь избегать конфликтных ситуаций или решать их мирно.

Ярослав Шахторин

– В одной из серий вы гоняете на мотоцикле, в реальной жизни тоже?

- Конечно, только прав у меня нет. Мой отец обожает мотоциклы, занимался мотокроссом. Так что я тоже немного ездил и сейчас люблю показать, что я умею, погонять. Даже приходилось спорить на площадке, доказывать, что я могу сделать это самостоятельно, без каскадеров. Ой, это была такая смешная серия – я играл знаменитого молдавского байкера. Немного оторвался в этом образе. Правда, на старте я был не как Антонио Кайроли (известный итальянский мотогонщик), но было круто. Не буду раскрывать детали, но желтая "Хонда" осталась невредимой.

– Вы как каскадер, что умеете делать?

- Я три года учился разным дракам, в университете еще занимался фехтованием, бегал из Университета культуры в Карпенко-Карого на дополнительную трюковую подготовку, поэтому у меня есть определенный опыт. А вот верхом ездил всего несколько раз в жизни. Я всегда за динамику в кадре и готов к этому. Очень классно, когда партнер на площадке в драке тоже подвижен и азартен, тогда получаются эффектные сцены. Мы любим американское кино, блокбастеры со вкусными сценами. А когда дело доходит до того, чтобы самим такое сделать, то что-то где-то теряется.

Ярослав Шахторин

- Что для вас сейчас ко времени?

– Не люблю это выражение. Мы не знаем наверняка, что нас ждет через две недели. Почему сегодня не отпраздновать день рождения или свадьбу, не устроить то, что сделает тебя и твою семью счастливыми именно сейчас? Почему не снять комедию и этим немного развлечь людей, подарить положительные эмоции? Сейчас такое бурное время… Но, пожалуй, не ко времени торт за 350 тысяч гривен, устраивать салюты или что-то такое помпезное. Ко времени кино, театр, новые проекты… Счастлив, что наше кинопроизводство оживает, у меня есть новые интересные роли.

Как-то Дима Суржиков, который играл брата моего героя у "Ворон и Воробьев", спросил: "Как тебе играть одну из главных ролей? А я в твои годы не мог этого сделать, потому что здесь в главных ролях снимались только россияне". Радует то, что в Украине наконец-то играют украинские актеры, создают свой качественный продукт. И вполне оправданно, логично, продиктовано временем, что сейчас снимают светлые истории о том, как добро лупит зло и побеждает.

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