Актер "Женского Квартала" Шумко показал SMS от отца убитого оккупантами мальчика, которому артист писал поздравление

Украинский юморист, актер "Женского Квартала" и Improv Live Show Владимир Шумко рассказал трагическую историю, случившуюся с его маленьким фанатом.

Год назад к Шумко обратилась мама 11-летнего Дмитрия Надежда с просьбой записать ее сыну поздравления ко дню рождения, поскольку мальчик является преданным поклонником артиста. Владимир с радостью отозвался и поздравил юного фаната.

Впрочем, через год Шумко написал отец Дмитрия и муж Надежды и сообщил, что в результате обстрела российскими оккупантами 1 июля села Сергеевка Одесской области его жена и сын погибли.

Сообщения от мужчины, а также переписку с Надеждой Шумко показал в своем Instagram.

"Димка, так жаль, что мое поздравление с твоим днем рождения было последним в твоей жизни... Я бы с удовольствием делал это каждый год и хотел бы, чтобы мы увиделись на моем концерте. Но... Но к сожалению мразь решила за нас как нам жить... или не жить. Хочу, чтобы там, где ты сейчас есть... у тебя были лучшие дни рождения. Пизд*ц как тяжело получать такие сообщения", — прокомментировал видео Шумко.

Подписчики страницы Владимира поделились, что эта история довела их до слез: "Реву", – написала реперша alyona alyona. "О Боже… Как это грустно", — поделилась Екатерина Никитина из "Женского Квартала". "Боже, какой ужас. Это смотреть без слез невозможно, ты не знаешь, точнее не знал этих людей, а плачешь словно за близкими. Царство небесное им, а нам всем победы, эти ублюдки понесут наказание за все зло", — пишут юзеры.

Напомним, что в ночь на 1 июля российские оккупанті нанесли массированный ракетный удар по курортному поселку Сергеевка Одесской области. В результате обстрела был разрушен 9-этажный жилой дом и два здания базы отдыха. В результате удара погиб 21 человек, среди которых ребенок, еще около 40 пострадали.

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