Актера Арми Хаммера обвинили в секс-каннибализме: чем закончилось расследование

Следствие длилось более двух лет.
В окружной прокуратуре Лос-Анджелеса сообщили, чем закончилось расследование по делу голливудского актера Арми Хаммера, которого обвинили в секс-каннибализме.
Следствие длилось более двух лет, а дело доверили опытным прокурорам. Правоохранители не нашли доказательств вины Хаммера, так что против него не будут выдвигать обвинения.
"Дела о сексуальном насилии часто сложно доказать, поэтому мы поручаем их рассматривать нашим самым опытным прокурорам. В этом деле эти прокуроры провели чрезвычайно тщательный анализ, но установили, что пока нет достаточных доказательств для обвинения Хаммера в преступлении", — сказала директор Бюро коммуникаций Тиффини Блэкнелл, пишет CNN
Актер Арми Хаммер уже прокомментировал решение окружного прокурора. Он поблагодарил за расследование, а также отметил, что теперь будет работать над тем, чтобы восстановить свое имя.
"Я очень благодарен окружному прокурору за то, что он провел тщательное расследование и пришел к выводу, который я все это время поддерживал, что преступление не было совершено. Я с нетерпением жду того, чтобы восстановить мое честное имя, а этот процесс будет продолжительным и трудным", — написал актер в Instagram.
Напомним, скандал вокруг Арми Хаммера начался в 2021 году. Сначала женщина, которая пожелала остаться анонимной, обвинила его в каннибализме. Она показала переписку с актером, где тот писал ей жуткие вещи, что он хочет ее съесть и выпить кровь.
После этого бывшая Арми – писательница Джессика Чинчин Энрикес – заявила, что все сообщения настоящие. Она также добавила, что ее бывший настоящий абьюзер. Сам Хаммер все возражал.
Однако впоследствии другая бывшая девушка актера – Пейдж Лоренце – сообщила, что мужчина совершал против нее сексуальное насилие. Также экс-избранница Хаммера – Эффи Ангелова – заявила, что бывший ее насиловал и избивал.
Сам актер все возражал. Более того, он заявил, что тяжело переживал скандал вокруг него и хотел совершить самоубийство.
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