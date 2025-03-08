Актера Джина Хэкмена и его жену нашли мертвыми в один день: известна причина смерти

Судмедэксперты назвали точную причину смерти американского актера Джина Хэкмена и его супруги, пианистки Бетси Аракавы, которых нашли мертвыми 26 февраля.

Как сообщает The New York Times, супруги умерли с разницей в неделю. Первой ушла из жизни Бетси. Предполагается, что ее не стало 11 февраля. Именно тогда пианистку видели в последний раз на людях, и она еще выходила на связь. Тело Араковы обнаружили в ванной комнате. Отмечается, что причиной ее смерти стал хантавирус – заболевание, распространяющееся из-за экскрементов грызунов. Хотя в доме супругов возбудителя болезни не было обнаружено, а вот на территории – да.

Джин Хэкмэн с женой / Фото: Associated Press

Тем временем Джин Хэкмен умер из-за болезни Альцгеймера через неделю после смерти жены, а именно 18 февраля, тогда прекратил работать его кардиостимулятор. Актер из-за недуга не мог самостоятельно заботиться о себе. Отмечается, что хоть у него и не было обнаружено обезвоживания, но еду он не принимал. Также из-за болезни Альцгеймера артист мог и не знать о смерти жены.

К слову, вместе с супругами нашли мертвых и их собаку. Отмечается, что четырехлапый мог умереть из-за голода и обезвоживания. Правда, другие собаки пары, который тоже находились на территории особняка, живы.

Джин Хэкмэн с женой / Фото: Associated Press

Напомним, ранее судмедэксперты предполагали другую причину смерти Джина Хэкмена и его супруги. Отмечалось, что актеру якобы стало плохо, Бетси торопливо искала лекарства, случайно упала в ванной комнате и ударилась головой. Так сначала считали из-за того, что рядом с телом пианистки были найдены разбросанные медикаменты.

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