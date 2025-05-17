Актера-воина Геннадия Попенко списали со службы из-за серьезных проблем со здоровьем

Геннадий Попенко / © instagram.com/popenko_hennadii

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Известный телеведущий и актер Геннадий Попенко сообщил, что его списали со службы из-за серьезных проблем со здоровьем.

Знаменитость в течение трех лет служил в армии. Во время тренировок актер получил серьезную травму колена, что пришлось делать операцию с установкой титана. В конце концов травмированная нога не позволяет Геннадию Попенко продолжать службу, поэтому его списали.

"Почти три года назад призвался. И вот недавно списан с армии на определенный срок. В память об этом времени - боль и титан в колене. Уже передвигаюсь без палки, но бег пока что только снится. Реально снится", - поделился актер.

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Пост Геннадия Попенко / © instagram.com/popenko_hennadii

Геннадий Попенко говорит, что будет продолжать работать на телевидении и сниматься в проектах. Кроме того, ведущий будет заниматься волонтерством. Также Геннадий Попенко делится, что хочет посвятить себя поддержке армии и ветеранской общности.

"Пока что нет ответа на вопрос "Чем заниматься дальше?". Да, есть уже родной "Загублений світ". Да, есть любые киносъемочные площадки, куда буду пытаться вернуться. Да, есть наш волонтерский центр, который делает невероятные маскировочные сетки. Но еще буду искать деятельность в направлении поддержки армии или ветеранского сообщества. Возможно, где кому-то будут нужны руки? Или голова", - поделился актер.

Напомним, недавно продюсер Елена Мозговая рассказала, как ее муж, певец Дэвид Аксельрод, получил травму во время службы. Исполнитель даже перенес операцию.