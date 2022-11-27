Актерская чета Александр и Мария Рудинские о работе театра Франко во время войны: "Зритель хочет жизни, хочет отвлечься"

Известная актерская чета Александр и Мария Рудинские после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину остались дома.

Артисты продолжили работать в театре имени Ивана Франко в Киеве, о чем рассказали в студии "Сніданок.Вихідний".

Как поделились актеры, театр функционирует и даже уже можно посмотреть новый спектакль "Калигула". На вопрос, как театр продолжает работать, несмотря на отключение света, Александр Рудинский ответил:

"Мы работаем возле администрации президента… Но все равно на днях отменили спектакль, когда обстрелы были. Впервые за это время прогон спектакля был, мы на сцене все. Просто выключается свет, потом сразу включается. Нам говорят, что перебои со светом, лучше не играть", – поделился артист.

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По словам супругов, во время войны зритель стал более внимательным и заинтересованным. На все спектакли, говорит Рудинский, всегда распроданы билеты и полный аншлаг в зале.

"Парадокс в том, что зрителю любой сейчас дай материал, он все равно… Вот комедию мы играли, спектаклю уже 20 лет, но аншлаг. Все кричат: "браво". А потом приходят на какую-то трагедию, например, Шекспира, даже на "Кориолан", или на "Калигулу" и воспринимают так же. Намного больше отзывов начали писать после спектаклей", — поделился актер.

В свою очередь, Мария Рудинская предположила, почему у людей во время войны увеличился интерес к спектаклям:

"Люди хотят жизни. Они хотят отвлекаться. Люди идут в театр, они пытаются погрузиться немножко в другую жизнь и просто выдохнуть. Мне кажется, аудитория стала еще больше любить театр. Это возможность сходить, нет обстрелов, есть свет. Класс, можем жить. Зрители стали погружаться в культуру, которая их объединяет. Люди идут в театр, они вместе что-то переживают, они чувствуют, что они не сами", — прокомментировала артистка.

Отметим, что Александр Рудынский звезда сериала "Перші ластівки", фильмы "Бурштинові копи", "Найкращі вихідні", "Носоріг" Олега Сенцова. С женой Марией они вместе работают в киевском театре Франко, обустраивают дом в Борисполе и воспитывают двухлетнего сына Петра.

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