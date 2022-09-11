Актеры "Дизель шоу" Писаренко и Никишин развлекают россиян на круизном лайнере

Так, экс-игроки команды КВН "Уездный город" и участники украинской студии "Дизель Шоу" Сергей Писаренко и Евгений Никишин, как выяснилось, зарабатывают кровавые рубли, выступая на круизном лайнере перед россиянами. Этот лайнер курсирует из российского города Сочи в Турцию и обратно.

Соответствующие афиши с анонсами концертов с участием Писаренко и Никишина появились на официальной странице круиза в Instagram. Сначала концерт состоится 24 сентября. И, как выяснилось, ранее на этом лайнере для россиян Писаренко и Никишин уже выступали. "Это было так весело, что мы решили повторить!" – с таких слов начинается анонс мероприятия.

Сергей Писаренко и Евгений Никишин развлекают россиян / Фото: instagram.com/astoriagrande

15 октября на этом круизном лайнере Писаренко и Никишин сыграют в спектакле вместе с российской певицей Ольгой Бузовой.

Сергей Писаренко и Евгений Никишин развлекают россиян / Фото: instagram.com/astoriagrande

Интересно, что анонс концерта в сентябре Писаренко поначалу разместил в своем Facebook, однако поторопился удалить. Видимо, из-за гневных комментариев украинцев.

Напомним, что Сергей Писаренко вместе с супругой-украинкой проживали под Киевом. В апреле актер показал, как российские оккупанты разрушили его дом. Но жену и дочь Писаренко успел вывезти в Таллинн.

В июне руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов рассказал, останутся ли россияне Писаренко и Никишин в составе команды. Тогда Крутоголов сказал, что Писаренко с семьей остался в Украине и продолжает выступать в составе "Дизель Студио". Евгений Никишин поехал в Россию, потому что у него там семья.

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