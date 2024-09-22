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Актеры "Друзей" после смерти Мэттью Перри серьезно обеспокоены состоянием одного из своих коллег

Актеры "Друзей" после смерти Мэттью Перри серьезно обеспокоены состоянием одного из своих коллег

Актеры из сериала "Друзья" / Фото: Getty Images

После трагического ухода из жизни Перри, актер стал отшельником и избегает любого общения.

Звезды сериала "Друзья" после смерти исполнителя одной из главных ролей, актера Мэттью Перри, обеспокоены состоянием своего другого коллеги.

Речь идет о Мэтте Леблане, который воплотил на экранах Джои Триббиани. Как рассказал источник изданию In Touch Weekly, звезды ленты забили тревогу после того, как в Сеть попали недавние снимки артиста. На фото Леблан выглядел довольно взъерошенным. Однако звезды "Друзей" забили тревогу не из-за внешности актера.

Как говорит источник, Леблан очень сильно переживал из-за смерти Перри. После трагедии актер стал избегать публики, стал отшельником и практически прекратил выходить на связь.

Мэтт Леблан / © Associated Press
Мэтт Леблан / Фото: Associated Press

"Никто не стыдит Мэтта и не обвиняет его в непристойном образе жизни. Это не то, что здесь происходит. Однако, что беспокоит Джен (Энистон – прим. ред.) и всю команду Central Perk, так это то, что он сейчас такой отшельник., и они почти ничего не слышат о нем из месяца в месяц", – говорит инсайдер.

Отмечается, что после трагедии Леблан поддерживал связь с коллегами по сериалу, а затем прекратил общение. Актера знают как достаточно жизнерадостного мужчину, а сейчас, очевидно, у него проблемы с эмоциональным состоянием. Впрочем, звезды "Друзей" будут пытаться улучшить ситуацию и протянуть руку помощи.

Мэтт Леблан / © Associated Press
Мэтт Леблан / Фото: Associated Press

"Раньше он был таким жизнерадостным, счастливым парнем, но сейчас он словно чувствует себя недостойным находиться в их компании. Джен, Кортни, Лиза и Дэвид — все хотят вернуть его к себе и заставить снова улыбаться. Недавняя трагедия научила их всех, насколько коротка и драгоценна жизнь", — добавляет инсайдер.

Отметим, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Мэттью Перри играли шестерку друзей в культовом сериале "Друзья". В октябре прошлого года исполнитель одной из главных ролей умер. Бездыханное тело Мэттью Перри нашли в джакузи его собственного дома. Причиной смерти стала передозировка кетамином. Считалось, что это был несчастный случай. Однако недавно суд раскрыл новые детали расследования смерти актера и назвал имена возможных причастных к этому.

Новая песня Натальи Могилевской, расследование смерти Мэттью Перри – ЖВЛ представляет

Новая песня Натальи Могилевской, расследование смерти Мэттью Перри – ЖВЛ представляет

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