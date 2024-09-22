Актеры "Друзей" после смерти Мэттью Перри серьезно обеспокоены состоянием одного из своих коллег

Звезды сериала "Друзья" после смерти исполнителя одной из главных ролей, актера Мэттью Перри, обеспокоены состоянием своего другого коллеги.

Речь идет о Мэтте Леблане, который воплотил на экранах Джои Триббиани. Как рассказал источник изданию In Touch Weekly, звезды ленты забили тревогу после того, как в Сеть попали недавние снимки артиста. На фото Леблан выглядел довольно взъерошенным. Однако звезды "Друзей" забили тревогу не из-за внешности актера.

Как говорит источник, Леблан очень сильно переживал из-за смерти Перри. После трагедии актер стал избегать публики, стал отшельником и практически прекратил выходить на связь.

Мэтт Леблан / Фото: Associated Press

"Никто не стыдит Мэтта и не обвиняет его в непристойном образе жизни. Это не то, что здесь происходит. Однако, что беспокоит Джен (Энистон – прим. ред.) и всю команду Central Perk, так это то, что он сейчас такой отшельник., и они почти ничего не слышат о нем из месяца в месяц", – говорит инсайдер.

Отмечается, что после трагедии Леблан поддерживал связь с коллегами по сериалу, а затем прекратил общение. Актера знают как достаточно жизнерадостного мужчину, а сейчас, очевидно, у него проблемы с эмоциональным состоянием. Впрочем, звезды "Друзей" будут пытаться улучшить ситуацию и протянуть руку помощи.

Мэтт Леблан / Фото: Associated Press

"Раньше он был таким жизнерадостным, счастливым парнем, но сейчас он словно чувствует себя недостойным находиться в их компании. Джен, Кортни, Лиза и Дэвид — все хотят вернуть его к себе и заставить снова улыбаться. Недавняя трагедия научила их всех, насколько коротка и драгоценна жизнь", — добавляет инсайдер.

Отметим, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Мэттью Перри играли шестерку друзей в культовом сериале "Друзья". В октябре прошлого года исполнитель одной из главных ролей умер. Бездыханное тело Мэттью Перри нашли в джакузи его собственного дома. Причиной смерти стала передозировка кетамином. Считалось, что это был несчастный случай. Однако недавно суд раскрыл новые детали расследования смерти актера и назвал имена возможных причастных к этому.

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