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Актеры Егор Козлов и Юлия Буйновская поженились и показали фото со свадьбы

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Актеры Егор Козлов и Юлия Буйновская поженились и показали фото со свадьбы

Егор Козлов и Юлия Буйновская / Фото: instagram.com/yehor_kozlov

Известные украинские актеры Егор Козлов и Юлия Буйновская поделились радостной новостью.

Знаменитости Егор Козлов и Юлия Буйновская теперь официально муж и жена.

В своем Instagram влюбленные рассказали, что сыграли скромную свадьбу. В киевский ЗАГС парочка сходила еще 22 сентября, впрочем не спешила делиться своим счастьем.

Егор Козлов и Юлия Буйновская / © instagram.com/yehor_kozlov
Егор Козлов и Юлия Буйновская / Фото: instagram.com/yehor_kozlov

На свадебную церемонию знаменитости пригласили только самых близких людей. Родители молодоженов на церемонию приехать не смогли, поэтому наблюдали за ними онлайн.

"Лучшие гости на планете, лучший день в жизни. Такие эмоции были... не передать словами", — поделилась счастливая Юлия.

Егор Козлов и Юлия Буйновская / © instagram.com/yehor_kozlov
Егор Козлов и Юлия Буйновская / Фото: instagram.com/yehor_kozlov

В общем, супруги отказались от официальных костюмов. Для свадебной церемонии они одели наряды в одинаковых цветах. После ЗАГСа парочка пошла фотографироваться по улицам Киева.

"Юлия Буйновская теперь официально моя семья", – отметил Егор.

Егор Козлов и Юлия Буйновская / © instagram.com/yehor_kozlov
Егор Козлов и Юлия Буйновская / Фото: instagram.com/yehor_kozlov

Отметим, Анна Тринчер тоже распрощалась с холостяцкой жизнью. В прошлую субботу, 24 сентября, певица вышла замуж за своего любимого, украинского блогера Александра Волошина.

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