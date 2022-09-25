Актеры Егор Козлов и Юлия Буйновская поженились и показали фото со свадьбы

Известные украинские актеры Егор Козлов и Юлия Буйновская поделились радостной новостью.
Знаменитости Егор Козлов и Юлия Буйновская теперь официально муж и жена.
В своем Instagram влюбленные рассказали, что сыграли скромную свадьбу. В киевский ЗАГС парочка сходила еще 22 сентября, впрочем не спешила делиться своим счастьем.
На свадебную церемонию знаменитости пригласили только самых близких людей. Родители молодоженов на церемонию приехать не смогли, поэтому наблюдали за ними онлайн.
"Лучшие гости на планете, лучший день в жизни. Такие эмоции были... не передать словами", — поделилась счастливая Юлия.
В общем, супруги отказались от официальных костюмов. Для свадебной церемонии они одели наряды в одинаковых цветах. После ЗАГСа парочка пошла фотографироваться по улицам Киева.
"Юлия Буйновская теперь официально моя семья", – отметил Егор.
Отметим, Анна Тринчер тоже распрощалась с холостяцкой жизнью. В прошлую субботу, 24 сентября, певица вышла замуж за своего любимого, украинского блогера Александра Волошина.
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