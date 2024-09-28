Актеры "Гарри Поттера", которые сыграли Рона, Гермиону и Гарри отреагировали на смерть Мэгги Смит

Главные герои киновселенной "Гарри Поттера" отреагировали на потерю легендарной актрисы Мэгги Смит, сыгравшей роль профессора Минервы МакГонагалл.

Как известно, 89-летней звезды не стало 27 сентября. На печальное известие сразу отреагировал ряд звезд, работавших с Мэгги на одной съемочной площадке "Гарри Поттера". В частности, Эмма Уотсон (Гермиона), Дэниэль Рэдклифф (Гарри), Руперт Гринт (Рон Уизли), Том Фелтон (Драко Малфой) и Бонни Райт (Джини Уизли) вспомнили самые яркие воспоминания со знаменитой мировой актрисой, ушедшей из жизни.

Дэниел Рэдклифф

"Она была одарена мощным интеллектом, острым языком, могла испугать и очаровать в одно мгновение и была, как все скажут, чрезвычайно смешна... Всегда буду считать, что мне чрезвычайно повезло, что я смог с ней работать на одной съемочной площадке. Слово "легенда" употребляется слишком часто, но если оно касается кого-то из нашей отрасли, то оно касается именно ее. Спасибо, Мэгги", — написал главный герой Поттерианы.

Звезды "Гарри Поттера" о Мэгги Смит

Эмма Уотсон

"Когда я была младше, я даже не знала о легенде Мэгги – женщине, с которой мне посчастливилось делить пространство. Только когда я стала взрослой, ко мне пришло осознание, что я делила площадку с истинным определением величия. Она была настоящей, честной, веселой. Мэгги, было так много мужчин-профессоров, и, слава Богу, вы стояли на своем. Спасибо за вашу доброту. Я буду скучать по вам", - обратилась к покойной актрисе Эмма.

Звезды "Гарри Поттера" о Мэгги Смит

Руперт Гринт

"Сердце разбилось вдребезги, когда появились новости о Мэгги. Она была такой особенной, всегда веселой и всегда доброй. Я чувствую себя невероятно счастливым, что делил с ней съемки, и особенно повезло разделить с ней танец. Я буду скучать по вам, Мэгги. Посылаю всю свою любовь ее семье. Руперт", - подписал архивный кадр актер, сыгравший Рона.

Звезды "Гарри Поттера" о Мэгги Смит

Том Фелтон

"Проснуться глубоко опустошенным от новостей о смерти Мэгги. Такой как она априори просто не было. Спасибо, что присматривали за нами буквально с первого дня. Спасибо, что не выгнали меня со съемочной площадки, когда я не мог перестать хихикать во время вашего урока перевоплощения. Спасибо, что показали нам путь. Поднимаем палочки", - довел до мурашек актер, игравший Драко Малфоя.

Звезды "Гарри Поттера" о Мэгги Смит

Бонни Райт

"Наш очень любимая и уважаемая глава дома Гриффиндор. Сообщество Гарри Поттера будет так скучать по вам. Моя любимая сцена с Мэгги была, когда мы все учились танцевать для праздничного бала. Она воплотила тот идеальный баланс дерзости и искренней заботы, которую имеет МакГонагалл. Она держала Гриффиндорцев на ногах. Мои глубокие соболезнования семье Мэгги в это время", - почтила память актриса.

Звезды "Гарри Поттера" о Мэгги Смит

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала, что известно о Мэгги Смит, ее блестящей карьере и двух браках и сыновьях.

Умерла звезда «Гарри Поттера» Мэгги Смит

Читайте также: