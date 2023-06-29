Актеры из "Беверли-Хиллз, 90210" тогда и сейчас: как за 33 года изменились исполнители главных ролей

Некоторые актеры из культового сериала уже ушли из жизни.

Культовый сериал "Беверли-Хиллз, 90210" вышел на телеэкраны 33 года назад. Лента стала безумно популярной во всем мире.

Зрители пристально наблюдали за жизнью близнецов Уолш, которые оказались в районе Беверли-Хиллз – в мире золотой молодежи.

Актеры, которые воплотили на экранах главные роли, стали безумно популярными. Прошло 33 года от премьеры первой серии "Беверли-Хиллз, 90210". Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как за это время изменились исполнители главных ролей.

Джейсон Пристли (Брендон Уолш)

Американский актер сыграл одну из своих самых успешных ролей в 21 год. После сериала "Беверли-Хиллз" актерская карьера Джейсона начала стремительно развиваться.

Джейсон Пристли в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" / Фото: скриншот с видео

Знаменитость снялась во многих картинах, среди которых "Супермен", "Медиум", "Ясновидец", "CSI: Место преступления" и многих других. Однако Джейсон не только актерской карьерой занимался, но и режиссерской. Он режиссировал немало картин, среди которых, кстати, и "Беверли-Хиллз, 90210" и "90210: Новое поколение".

Джейсон Пристли / Фото: Getty Images

Пристли 53 года. Он живет вместе со своей семьей в Лос-Анджелесе. С 2005 года актер состоит в браке с гримером Наоми Лоуд. Вместе пара воспитывает дочь и сына.

Джейсон Пристли с сыном / Фото: Associated Press

Шеннен Доэрти (Бренда Уолш)

Американская актриса сыграла роль Бренды Уолш в возрасте 19 лет. Лента принесла Шеннен безумный успех и популярность. Однако после четвертого сезона, а их в сериале было 10, Доэрти уволили из-за несогласий с коллегами и съемочной группой.

Шеннен Доэрти в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" / Фото: скриншот с видео

Наконец актриса получила успешную роль в ленте "Зачарованные", которая стала тоже одной из самых успешных ее работ. Правда, из сериала Шеннен тоже уволили из-за несогласий с одной из главных актрис Алиссой Милано.

Шеннен Доэрти

Доэрти продолжила появляться в кино и на телевидении. Она снялась во многих картинах, таких как "Категория 7: Конец света", "90210: Новое поколение", "Новая норма", "Ривердейл" и другие.

Шеннен Доэрти / Фото: Associated Press

В 2015 году у Шеннен диагностировали рак молочной железы. После долгих лет лечения 2017 актриса сообщила, что у нее ремиссия. Однако в 2020 году Доэрти объявила, что рак вернулся, а в 2023 году метастазы пошли в головной мозг. Сейчас 52-летняя актриса лечится.

Шеннен Доэрти / Фото: instagram.com/theshando

Знаменитость была трижды замужем. Самый длинный ее брак был с фотографом Куртом, однако в апреле этого года пара развелась.

Шеннен Доэрти с экс-мужем / Фото: Associated Press

Дженни Гарт (Келли Тейлор)

Роль Келли Тейлор американская актриса сыграла в возрасте 18 лет. Сериал принес Дженни успех и признание, а ее актерская карьера пошла вверх.

Дженни Гарт в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" / Фото: скриншот с видео

Знаменитость снялась в таких успешных картинах, как "Без согласия", "Незаконченная любовь", "Последний ковбой" и многие другие. Правда, на больших экранах актриса почти не появляется с 2014 года.

Дженни Гарт / Фото: Getty Images

Гарт была трижды в браке. Сейчас она замужем за актером Дэйвом Абрамсом. От второго мужа, актера Питера Фачинелли 51-летняя Дженни воспитывает троих дочерей.

Дженни Гарт с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/jenniegarth

Люк Перри (Дилан Макей)

Американский актер сыграл роль Дилана Макея в 24 года. Сериал принес Перри безумную популярность.

Люк Перри в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" / Фото: скриншот с видео

В общем, у Люка было много успешных ролей. Он снимался в таких картинах, как "Баффи — истребительница вампиров", "Пятый элемент", "Ривердейл", "Однажды в Голливуде" и других.

Люк Перри / Фото: Associated Press

27 февраля 2019 у актера случился инсульт, который повторился уже в больнице. 4 марта 2019 года Люка Перри отключили от аппарата жизнеобеспечения, и он скончался в возрасте 52 лет. У него осталось двое детей – сын и дочь.

Люк Перри / Фото: Associated Press

Ян Зиринг (Стив Сандерс)

Свою успешную роль в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" американский актер сыграл в 26 лет.

Ян Зиринг в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" / Фото: скриншот с видео

После этого карьера Яна пошла вверх. Правда, в основном он снимался в телесериалах, в таких как "Годзилла", "Человек паук", "Акулий торнадо" и других.

Ян Зиринг / Фото: Associated Press

Актер был дважды женат. В настоящее время Яну 59 лет, он состоит в браке с медсестрой Ерин, которая родила ему двух дочерей.

Ян Зиринг с женой / Фото: Associated Press

Тори Спеллинг (Донна Мартин)

Американская актриса сыграла свою самую успешную роль в возрасте 17 лет. Картина принесла знаменитости успех и признание.

Тори Спеллинг в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" / Фото: скриншот с видео

Знаменитость сыграла в таких картинах, как "Очень страшное кино", "Крик" и другие. Также Тори озвучивала мультфильмы.

Тори Спеллинг / Фото: Associated Press

Спеллинг была дважды замужем. От второго мужа, актера Дина Макдермотта, воспитывает пятерых детей – троих сыновей и две дочери. В настоящее время Тори 50 лет.

Тори Спеллинг с мужем и детьми / Фото: instagram.com/torispelling

Брайан Остин Грин (Дэвид Сильвер)

Американский актер сыграл в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" в 17 лет. Роль принесла ему безумный успех и популярность.

Брайан Остин Грин в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" / Фото: скриншот с видео

Брайан сыграл в таких картинах, как "Район Мелроуз", "Сабрина — маленькая ведьмочка", "CSI: Место преступления", "Терминатор: Хроники Сары Коннор", "Отчаянные домохозяйки" и многие другие.

Брайан Остин Грин / Фото: Associated Press

Сейчас актеру 49 лет. Он состоит в браке с Шарной Берджесс, которая в 2022 году родила ему сына. От бывшей супруги Меган Фокс Брайан воспитывает троих сыновей, бывшая девушка Ваннеса Марсил также родила ему сына.

Брайан Остин Грин и Шарна Берджесс / Фото: Getty Images

Габриэль Картерис (Андреа Цукерман)

Американская актриса сыграла роль Андреа Цукермана в 29 лет.

Габриэль Картерис в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" / Фото: скриншот с видео

После увольнения из сериала Габриэль снимала свое шоу, однако оно не имело успеха. Знаменитость в 2000-х годах активно снималась в картинах. Однако постепенно перестала появляться на больших экранах.

Габриэль Картерис / Фото: Associated Press

В 2006 году актриса получила во время съемок фильма серьезную травму, из-за чего половину ее лица парализовало.

Габриэль Картерис / Фото: Associated Press

В настоящее время Габриэль 62 года. С 1992 года она состоит в браке с Чарльзом Айзеком, от которого воспитывает две дочери.

Габриэль Картерис / Фото: Associated Press

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