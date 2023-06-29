Актеры из "Беверли-Хиллз, 90210" тогда и сейчас: как за 33 года изменились исполнители главных ролей

Некоторые актеры из культового сериала уже ушли из жизни.
Культовый сериал "Беверли-Хиллз, 90210" вышел на телеэкраны 33 года назад. Лента стала безумно популярной во всем мире.
Зрители пристально наблюдали за жизнью близнецов Уолш, которые оказались в районе Беверли-Хиллз – в мире золотой молодежи.
Актеры, которые воплотили на экранах главные роли, стали безумно популярными. Прошло 33 года от премьеры первой серии "Беверли-Хиллз, 90210". Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как за это время изменились исполнители главных ролей.
Джейсон Пристли (Брендон Уолш)
Американский актер сыграл одну из своих самых успешных ролей в 21 год. После сериала "Беверли-Хиллз" актерская карьера Джейсона начала стремительно развиваться.
Знаменитость снялась во многих картинах, среди которых "Супермен", "Медиум", "Ясновидец", "CSI: Место преступления" и многих других. Однако Джейсон не только актерской карьерой занимался, но и режиссерской. Он режиссировал немало картин, среди которых, кстати, и "Беверли-Хиллз, 90210" и "90210: Новое поколение".
Пристли 53 года. Он живет вместе со своей семьей в Лос-Анджелесе. С 2005 года актер состоит в браке с гримером Наоми Лоуд. Вместе пара воспитывает дочь и сына.
Шеннен Доэрти (Бренда Уолш)
Американская актриса сыграла роль Бренды Уолш в возрасте 19 лет. Лента принесла Шеннен безумный успех и популярность. Однако после четвертого сезона, а их в сериале было 10, Доэрти уволили из-за несогласий с коллегами и съемочной группой.
Наконец актриса получила успешную роль в ленте "Зачарованные", которая стала тоже одной из самых успешных ее работ. Правда, из сериала Шеннен тоже уволили из-за несогласий с одной из главных актрис Алиссой Милано.
Доэрти продолжила появляться в кино и на телевидении. Она снялась во многих картинах, таких как "Категория 7: Конец света", "90210: Новое поколение", "Новая норма", "Ривердейл" и другие.
В 2015 году у Шеннен диагностировали рак молочной железы. После долгих лет лечения 2017 актриса сообщила, что у нее ремиссия. Однако в 2020 году Доэрти объявила, что рак вернулся, а в 2023 году метастазы пошли в головной мозг. Сейчас 52-летняя актриса лечится.
Знаменитость была трижды замужем. Самый длинный ее брак был с фотографом Куртом, однако в апреле этого года пара развелась.
Дженни Гарт (Келли Тейлор)
Роль Келли Тейлор американская актриса сыграла в возрасте 18 лет. Сериал принес Дженни успех и признание, а ее актерская карьера пошла вверх.
Знаменитость снялась в таких успешных картинах, как "Без согласия", "Незаконченная любовь", "Последний ковбой" и многие другие. Правда, на больших экранах актриса почти не появляется с 2014 года.
Гарт была трижды в браке. Сейчас она замужем за актером Дэйвом Абрамсом. От второго мужа, актера Питера Фачинелли 51-летняя Дженни воспитывает троих дочерей.
Люк Перри (Дилан Макей)
Американский актер сыграл роль Дилана Макея в 24 года. Сериал принес Перри безумную популярность.
В общем, у Люка было много успешных ролей. Он снимался в таких картинах, как "Баффи — истребительница вампиров", "Пятый элемент", "Ривердейл", "Однажды в Голливуде" и других.
27 февраля 2019 у актера случился инсульт, который повторился уже в больнице. 4 марта 2019 года Люка Перри отключили от аппарата жизнеобеспечения, и он скончался в возрасте 52 лет. У него осталось двое детей – сын и дочь.
Ян Зиринг (Стив Сандерс)
Свою успешную роль в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" американский актер сыграл в 26 лет.
После этого карьера Яна пошла вверх. Правда, в основном он снимался в телесериалах, в таких как "Годзилла", "Человек паук", "Акулий торнадо" и других.
Актер был дважды женат. В настоящее время Яну 59 лет, он состоит в браке с медсестрой Ерин, которая родила ему двух дочерей.
Тори Спеллинг (Донна Мартин)
Американская актриса сыграла свою самую успешную роль в возрасте 17 лет. Картина принесла знаменитости успех и признание.
Знаменитость сыграла в таких картинах, как "Очень страшное кино", "Крик" и другие. Также Тори озвучивала мультфильмы.
Спеллинг была дважды замужем. От второго мужа, актера Дина Макдермотта, воспитывает пятерых детей – троих сыновей и две дочери. В настоящее время Тори 50 лет.
Брайан Остин Грин (Дэвид Сильвер)
Американский актер сыграл в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" в 17 лет. Роль принесла ему безумный успех и популярность.
Брайан сыграл в таких картинах, как "Район Мелроуз", "Сабрина — маленькая ведьмочка", "CSI: Место преступления", "Терминатор: Хроники Сары Коннор", "Отчаянные домохозяйки" и многие другие.
Сейчас актеру 49 лет. Он состоит в браке с Шарной Берджесс, которая в 2022 году родила ему сына. От бывшей супруги Меган Фокс Брайан воспитывает троих сыновей, бывшая девушка Ваннеса Марсил также родила ему сына.
Габриэль Картерис (Андреа Цукерман)
Американская актриса сыграла роль Андреа Цукермана в 29 лет.
После увольнения из сериала Габриэль снимала свое шоу, однако оно не имело успеха. Знаменитость в 2000-х годах активно снималась в картинах. Однако постепенно перестала появляться на больших экранах.
В 2006 году актриса получила во время съемок фильма серьезную травму, из-за чего половину ее лица парализовало.
В настоящее время Габриэль 62 года. С 1992 года она состоит в браке с Чарльзом Айзеком, от которого воспитывает две дочери.
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