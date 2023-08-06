Актеры из "Друзей" тогда и сейчас: как за 29 лет изменились исполнители главных ролей культового сериала

Не все после завершения проекта продолжили сниматься в кино.

Почти 30 лет назад на телеэкраны вышел американский ситком "Друзья", который сразу же стал популярен и завоевал расположение у зрителей.

Поклонники комедийного сериала пристально следили, как развивались сюжетные линии Моники, Рэйчел, Роса, Фиби, Джои и Чендлера. Многие фанаты хотели быть похожими на своих любимых персонажей.

Прошло уже 29 лет с тех пор, как состоялась премьера "Друзей". Однако ситком и сейчас остается один из самых популярных в своем жанре, а зрители охотно пересматривают эпизоды.

Сериал "Друзья" / Фото: Getty Images

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку об исполнителях главных ролей "Друзей" и предлагает посмотреть, как за 29 лет изменились актеры.

Дженнифер Энистон (Рэйчел Грин)

Роль Рэйчел сыграла американская актриса Дженнифер Энистон, которой на момент премьеры первой серии было всего 25 лет.

Дженнифер Энистон в роли Рэйчел Грин / Фото: скриншот с видео

До сериала "Друзья" актерская карьера знаменитости совсем не складывалась. Она играла эпизодические роли, а ее первую серьезную работу расскритиковали. Энистон всерьез задумывалась над тем, чтобы уйти из кино. В конце концов, сериал "Друзья" подарил актрисе успешную карьеру, ведь она непревзойденно сыграла роль Рэйчел.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Дженнифер Энистон снялась во многих успешных лентах. В частности, ее можно заметить в таких картинах, как "Брюс Всемогущий", "А вот и Полли", "Развод по-американски", "Жена напрокат", "Новогодний корпоратив" и многих других.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

В личной жизни у актрисы не все прекрасно складывалось. Первым мужем Энистон стал актер Брэд Питт, за которого она вышла замуж в 2000 году, но уже в 2005 году развелась с ним. Вторым мужем актрисы стал актер Джастин Теру. Пара прожила в браке с 2015 по 2018 год.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт / Фото: Associated Press

Сейчас артистке 54 года. Детей у знаменитости нет.

Дженнифер Энистон / Фото: instagram.com/jenniferaniston

Кортни Кокс (Моника Геллер)

Американская актриса Кортни Кокс сыграла роль Моники Геллер в 30 лет. Сериал принес знаменитости безумный успех и популярность.

Кортни Кокс в роли Моники Геллер / Фото: скриншот с видео

Кроме "Друзей" Кортни Кокс снялась в таких картинах, как "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", "Крик", "Клиника", "Частная практика" и многих других. Кстати, актрисе могла бы достаться роль в сериале "Отчаянные домохозяйки", однако из-за беременности она отказалась. В общем, когда Кортни была в положении, то она почти не снималась в кино.

Кортни Кокс / Фото: Associated Press

Кортни Кокс воспитывает дочь Коко, которая родилась в 2004 году. Отцом девочки стал актер Дэвид Аркетт, с которым актриса прожила в браке с 1999 по 2013 год. Кстати, крестной мамы Коко стала Дженнифер Энистон, с которой Кортни Кокс подружилась во время съемок "Друзей".

Кортни Кокс с дочерью / Фото: instagram.com/courteneycoxofficial

Сейчас актрисе 59 лет. С 2013 года она находится в отношениях с музыкантом Джонни Макдэйдом.

Кортни Кокс и Джонни Макдэйд / Фото: instagram.com/courteneycoxofficial

Дэвид Швиммер (Росс Геллер)

Американский актер сыграл роль Росса Геллера в 28 лет. Именно эта работа принесла Швиммеру безумную популярность. Роль Роса в первую очередь создавалась для Дэвида. Продюсер сериала раньше работал с актером и писал этого персонажа именно для Швиммера. Сам знаменитость не сразу согласился на роль, однако со временем все же утвердил свое участие.

Дэвид Швиммер в роли Росса Геллера / Фото: скриншот с видео

За время своей актерской карьеры Дэвид Швиммер снялся во многих проектах. Правда, после завершения съемок "Друзей" актер стал заниматься режиссерством, а также озвучиванием мультфильмов. Так что на больших экранах знаменитость можно редко увидеть.

Дэвид Швиммер / Фото: Associated Press

Дэвид Швиммер воспитывает дочь Клео, которую в 2011 году родила его экс-жена, фотограф Зоуи Бакман. Пара была в браке с 2010 года по 2017. Сейчас о личной жизни 56-летнего актера почти ничего не известно.

Дэвид Швиммер / Фото: Associated Press

Лиза Кудроу (Фиби Буффе)

Американская актриса сыграла роль Фиби Буффе в 31 год. Работа в сериале "Друзья" принесла Кудроу бешеную популярность и успех.

Лиза Кудроу в сериале "Друзья" / Фото: скриншот с видео

Актриса начала получать все больше предложений в кино, а также сама начала снимать. Правда, Лиза Кудроу делала в своей карьере паузы. Дело в том, что артистка хотела полностью посвятить себя семье.

Лиза Кудроу / Фото: Associated Press

В 1995 году звезда вышла замуж. Мужем Кудроу стал француз Мишель Стерн. Уже в 1998 году актриса родила сына Джулиана. Несмотря на занятость, Кудроу не доверяла няням и самостоятельно занималась воспитанием мальчика.

Лиза Кудроу с сыном / Фото: instagram.com/lisakudrow

В настоящее время артистке 60 лет. Она снимается в кино, хотя в основном играет в комедиях или семейных картинах.

Лиза Кудроу / Фото: instagram.com/lisakudrow

Мэтт Леблан (Джои Трибиани)

Американский актер сыграл свою самую успешную роль Джои Трибиани в 27 лет.

Мэтт Леблан в роли Джои Трибиани / Фото: скриншот с видео

Сериал "Друзья" стал для Леблана билетом в успешную жизнь, ведь он пришел на съемочную площадку с 11 долларами в кармане. Когда актер получил свой первый гонорар, то делился тогда, что наконец-то смог купить себе вкусной еды. Кроме "Друзей" Мэтт снимался в таких картинах, как "Эд", "Затерянные в космосе", "Итальянская мафия", "Ангелы Чарли" и других. Однако в кино Леблан появлялся очень редко.

Мэтт Леблан / Фото: Associated Press

В личной жизни у актера не все прекрасно складывалось. Леблан с 2003 по 2006 год жил в браке Мелиссой Макнайт, которая родила ему дочь Марину. Также Мэтт усыновил сына и дочь Мелиссы от предыдущих отношений.

Мэтт Леблан / Фото: Associated Press

Сейчас актеру 56 лет, а о его личной жизни почти ничего не известно.

Мэтт Леблан / Фото: Associated Press

Мэттью Перри (Чендлер Бинг)

Американский актер сыграл роль Чендлера Бинга, когда ему было 25 лет.

Мэттью Перри в роли Чендлера Бинга / Фото: скриншот с видео

Сериал "Друзья" принес Мэттью Перри безумную славу и признание. Актера стали часто приглашать в другие проекты. Он снялся в таких картинах, как "Поспешишь - людей насмешишь", "Танго втроем", "Девять ярдов", "Малыш", "Мошенники" и других.

Мэтью Перри / Фото: Associated Press

Мэттью Перри известен и тем, что откровенно признался, как во время съемок "Друзей" у него была наркотическая зависимость. Актер даже не помнит, как играл в трех сезонах сериала. Из-за зависимости от наркотических веществ, у знаменитости возникли разные проблемы со здоровьем, с последствиями которых он до сих пор борется.

Мэтью Перри / Фото: Associated Press

Сейчас Мэттью Перри 53 года. Актер не был ни разу в браке, детей у него тоже нет.

Мэтью Перри / Фото: Getty Images

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