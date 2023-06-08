Актеры из фильма "Крепкий орешек" тогда и сейчас: как за 35 лет изменились звезды боевика

Некоторых актеров из фильма уже нет в живых.

Американский фильм "Крепкий орешек" вышел на телеэкраны 35 лет назад, за это время главные звезды боевика очень сильно изменились.

Премьера картины прошла летом 1988 года. Зрители положительно отреагировали на фильм, а вот кинокритики поначалу неоднозначно его оценили. Специалистам понравилась режиссура Джона Мактирнана и актерская игра Алана Рикмана. А вот Брюса Уиллиса раскритиковали.

Лента стала очень успешной. "Крепкий орешек" стал самым кассовым боевиком в 1988 году и получил четыре номинации на премию "Оскар". Тем временем благодаря картине Брюс Уиллис получил статус актера первого плана.

Прошло 35 лет, как на телеэкраны вышла первая часть "Крепкого орешка". Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как за это время изменились актеры боевика.

Брюс Уиллис (Джон Макклейн)

Одну из самых успешных ролей американский актер сыграл в 33 года. До "Крепкого орешка" у Брюса было амплуа комедианта. Впрочем, роль Джона Макклейна сделала из него более серьезного актера и принесла ему мировую известность. За Уиллисом до сих пор закреплено звание "Крепкого орешка".

Брюс Уиллис в фильме "Крепкий орешек" / Фото: скриншот с видео

У звезды Голливуда было немало падений и подъемов в карьере. У Уиллиса были как и неудачные роли, за которые ему даже вручали антинаграду в области кино "Золотая малина", так и безумно успешные. Например, актер сыграл в "Криминальном чтиве", "Шестом чутье", "Городе грехов", "Планете страхов", "Пятом элементе" и многих других.

Брюс Уиллис, 2000 год / Фото: Associated Press

В прошлом году Брюс Уиллис завершил карьеру актера. Такое решение знаменитость принял из-за тяжелой и неизлечимой болезни, которую ему диагностировали в 2022 году. Сначала считалось, что Уиллис болен афазией, впрочем, у него оказалась самая тяжелая форма деменции, от которой пока что нет лекарств. Болезнь негативно влияет на память актера, речевой аппарат и координацию движений.

Брюс Уиллис / Фото: Associated Press

Сейчас актеру 68 лет. Брюса опекает его жена модель Эмма Хеминг и их две совместные дочери Мэйбел и Эвелин. Кроме этого, актера поддерживает бывшая жена, актриса Деми Мур, с которой он прожил в браке 13 лет. У бывших есть три совместных дочери – Румер, Скаут и Таллула.

Брюс Уиллис с семьей / Фото: instagram.com/demimooreofficial

Алан Рикман (Ганс Грубер)

Британский актер сыграл одну из своих успешных ролей в 42 года. Правда, после "Крепкого орешка" за ним закрепилось звание злодея из боевиков.

Алан Рикман в фильме "Крепкий орешек" / Фото: скриншот с видео

Долгое время Рикман пытался избавиться от этого амплуа и отказывался от многих картин, где ему приходилось играть отрицательного персонажа. Актер сыграл в таких успешных лентах, как "Разум и чувства", "Парфюмер: История одного убийцы", "Суини Тодд: демон-парикмахер из Флит-стрит", "Гамбит" и многих других. Также многие зрители запомнили Алана Рикмана благодаря роли Северуса Снейпа в серии фильмов о Гарри Поттере.

Алан Рикман, 2008 год / Фото: Associated Press

Знаменитость встретил любовь всей жизни, Риму Хортон, в 19 лет. Пара жила вместе с 1965 года, но женилась только в 2012. Детей у супругов не было.

Алан Рикман, 2014 год / Фото: Associated Press

14 января 2016 Алана Рикмана не стало. Жизнь актера забрала тяжелая болезнь – рак поджелудочной железы.

Алан Рикман, 2015 год / Фото: Associated Press

Бонни Беделиа (Холли Дженейро-Макклейн)

Американская актриса сыграла свою одну из самых успешных ролей, которая принесла ей мировую известность, в 40 лет.

Бонни Беделиа в фильме "Крепкий орешек" / Фото: скриншот с видео

После "Крепкого орешка" Бонни снялась во многих фильмах. В частности, в таких картинах, как "Презумпция невиновности", "Принц Пенсильвании", "Женская бригада", "Родители" и другие. Сейчас актриса почти не снимается в фильмах, если появляется на телеэкранах, то играет незначительные роли.

Бонни Беделиа / Фото: Associated Press

Бонни была дважды замужем. От первого мужа у актрисы двое сыновей. Сейчас знаменитости 77 лет.

Бонни Беделиа / Фото: Associated Press

Джеймс Шигета (Джозеф Йосинобу Такаги)

Американский актер сыграл в фильме "Крепкий орешек" в 59 лет. Роль принесла знаменитости безумную популярность.

Джеймс Шигета в фильме "Крепкий орешек" / Фото: скриншот с видео

После "Крепкого орешка" Джеймс снялся еще в нескольких фильмах. В основном актер играл в боевиках, драмах и детективах. В 2009 году знаменитость завершила актерскую карьеру.

Джеймс Шигета / Фото: Getty Images

Джеймса Шигета не стало 28 июля 2014 года в возрасте 85 лет. Жизнь актера забрал инсульт. Звезда кино ни разу не был женат и у него не было детей.

Реджинальд Велджонсон (Аль Пауэл)

Для американского актера роль в фильме "Крепкий орешек", которую он воплотил на экранах в 35 лет, стала самой успешной в его карьере.

Реджинальд Велджонсон в фильме "Крепкий орешек" / Фото: скриншот с видео

После боевика знаменитость снялся во многих картинах, в частности, "Тренер и Гуч", "Семейные дела" и другие. Однако в Реджинальда в основном были лишь незначительные роли, а порой – эпизодические.

Реджинальд Велджонсон / Фото: Associated Press

Сейчас актеру 70 лет. Он продолжает сниматься в кино. О его личной жизни почти ничего не известно.

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