Актеры из фильма "Маска" тогда и сейчас: как за 29 лет изменились звезды комедии

Предлагаем посмотреть, что с годами случилось с исполнителями главных ролей фильма.

Американский комедийный фильм "Маска" вышел на телеэкраны в далеком 1994 году.

Харизма актеров, захватывающий сюжет и меткие шутливые сцены сделали комедию режиссера Чака Рассела культовой.

Тем временем исполнителям главных ролей фильм "Маска" принес бешеную популярность. В ленте дебютировала актриса Камерон Диас, которая завоевала статус главной красавицы, а вот артист Джим Керри стал одним из самых спешных комедийных актеров.

Джим Керри в фильме "Маска" / Фото: скриншот с видео

Прошло уже 29 лет, как "Маска" вышла на телеэкраны. Однако до сих пор картина является одной из самых рейтинговых.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как за это время изменились исполнители главных ролей и что с ними произошло.

Джим Керри (Стэнли Ипкис)

Канадский актер Джим Керри воплотил на экранах роль застенчивого работника банка Стэнли Ипкиса. На момент выхода картины знаменитости было 32 года.

Джим Керри в фильме "Маска" / Фото: скриншот с видео

Фильм "Маска" принес Керри безумную популярность, а роль Стэнли Ипкиса до сих пор является одной из его самых успешных работ. Хотя до этого актер успел сняться в картине "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", хотя критики не оценили картину, однако зрителям она понравилась. А вот фильм "Маска" реабилитировал Керри в глазах кинокритиков.

Джим Керри, 1994 год / Фото: Associated Press

После 1994 года звезда Голливуда начал успешно подниматься по карьерной лестнице. С тех пор и по сей день каждый год выходят фильмы, в которых Джим Керри играет роли. Актера можно увидеть в таких картинах, как "Бэтмен навсегда", "Шоу Трумэна", "Человек на Луне", "Как Гринч украл Рождество", "Вечное сияние чистого ума", "Еж Соник" и многие другие.

Джим Керри, 2007 год / Фото: Associated Press

В личной жизни Джима Керри было не все хорошо. Актер был дважды женат и у него было много отношений с известными женщинами. От первой жены у него есть дочь Джейн Эрин, которая родилась в 1987 году. В 2010 году звезда Голливуда стал дедушкой.

Джим Керри с дочерью, 1995 год / Фото: Associated Press

В 2012 году Джим Керри начал встречаться с Катриной Уайт, однако пара не могла построить долгосрочные отношения, поэтому через несколько месяцев разошлась. Во второй раз они начали встречаться в мае 2015 года, а уже в сентябре снова порвали. После этого Катрина покончила жизнь самоубийством и оставила бывшему предсмертную записку. Для Керри это был болезненный удар, он тяжело пережил смерть Катрины.

Джим Керри на похоронах Катрин, 2015 год / Фото: Associated Press

Уже в 2019 году актер представил публике новую возлюбленную, актрису Джиндженер Гонзага. В настоящее время Джиму Керри 61 год.

Джим Керри и Джиндженер Гонзага, 2019 год / Фото: Associated Press

Камерон Диас (Тина Карлайл)

Юная американская актриса сыграла роль Тины Карлайл, возлюбленной Стэнли Ипкиса. На момент выхода ленты Камерон был всего 21 год, это был дебют ее актерской карьеры.

Камерон Диас и Джим Керри в фильме "Маска" / Фото: скриншот с видео

Хотя "Маска" принесла Диас популярность, однако следующие три года она получала роли в низко бюджетных фильмах. Далее знаменитость начала сниматься в более весомых картинах, таких как "Свадьба моего лучшего друга", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Отпуск по обмену", "Очень плохая училка" и других.

Камерон Диас, 2003 год / Фото: Associated Press

Однако с 2014 года Камерон не снимается в фильмах. Актриса посвятила себя семье. Диас в 2015 году вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена, а в 2019 году у пары родилась долгожданная дочь — Рэддикс.

Камерон Диас и Бенджи Мэдден / Фото: instagram.com/benjaminmadden

Кстати, у Камерон были отношения с такими знаменитыми мужчинами, как Джаред Лето, с которыми она даже была помолвлена, и с Джастином Тимберлейком.

Камерон Диас и Джаред Лето / Фото: Getty Images

Сегодня Камерон Диас 50 лет.

Камерон Диас / Фото: Associated Press

Питер Ригерт (Митч Келловей)

Американский актер сыграл роль лейтенанта Митча Келловея в 47 лет.

Джим Керри и Питер Грин в фильме "Маска" / Фото: скриншот с видео

Правда, до "Маски" у Питера уже был успех в кинематографе. Он сыграл роли в таких картинах, как "Местный герой", "Зверинец", "Оскар" и другие.

Питер Грин, 2010 год / Фото: Associated Press

После выхода фильма "Маска" Ригет крайне редко появлялся на телеэкранах. Если же знаменитость играл в фильмах, его роли были незначительными.

Сейчас актеру 76 лет о его личной жизни почти ничего не известно.

Питер Грин, 2016 год / Фото: Associated Press

Питер Грин (Дориан "Локи" Тайрелл)

Американский актер сыграл в фильме роль мафиозного офицера Дориана "Локи" Тайрелла. На момент выхода ленты на экраны знаменитости было 28 лет.

Питер Грин в фильме "Маска" / Фото: скриншот с видео

Кроме "Маски" Питер играл успешные роли в таких фильмах, как "Криминальное чтиво" и "Бриллиантовый полицейский". Из-за своеобразного внешнего вида Грину обычно давали роли преступников.

Питер Грин / Фото: скриншот с видео

В 1998 году стало известно, что актер злоупотребляет наркотическими средствами, в том числе героином. Впоследствии он прошел курс реабилитации, однако у него случаются срывы.

С 2003 года Питер Грин живет в Голливуде, в фильмах знаменитость редко появляется. Актеру сейчас 57 лет.

Питер Грин / Фото: скриншот с видео

Эми Ясбек (Пегги Брандт)

Американская актриса в "Маске" сыграла роль журналистки Пеги Брандт, на момент съемок ей был 31 год.

Эми Ясбек в фильме "Маска" / Фото: скриншот с видео

После "Маски" Эми не снималась в столь успешных картинах. Обычно актриса играла второстепенные роли в низко кассовых фильмах.

Эми Ясбек, 2008 год / Фото: Associated Press

Эми воспитывает дочь Стеллу 1998 года рождения. Артистка была замужем за актером Джоном Риттером, который трагически погиб. Мужу Эми стало плохо на съемочной площадке, где он пожаловался на боль в сердце, потерял сознание, впал в кому и умер. Ясбек болезненно переживала смерть возлюбленного и даже долгое время не могла сниматься в фильмах.

Эми Ясбек с мужем, 1998 год / Фото: Associated Press

В настоящее время американской актрисе 60 лет.

Эми Ясбек, 2015 год / Фото: Associated Press

Ричард Дженни (Чарли Шумейкер)

Американский актер и комик воплотил на экранах роль друга Стэнли – Чарли Шумейкера. На момент выхода "Маски" актеру было 37 лет.

Ричард Дженни и Джим Керри в фильме "Маска" / Фото: скриншот с видео

Ричард прославился больше как комик, чем актер. Однако роль в ленте "Маска" была его дебютной и достаточно успешной. Правда, в дальнейшем знаменитость снялся еще в нескольких картинах, среди которых "Гори, Голливуд, гори" и "Все ненавидят Криса".

10 марта 2007 года Ричард в возрасте 49 лет трагически ушел из жизни. Актер совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из револьвера. Впоследствии стало известно, что Ричард страдал шизофренией и принимал антидепрессанты.

Ричард Дженни / Фото: Getty Images

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