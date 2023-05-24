Актеры из фильма "Маска" тогда и сейчас: как за 29 лет изменились звезды комедии

Предлагаем посмотреть, что с годами случилось с исполнителями главных ролей фильма.
Американский комедийный фильм "Маска" вышел на телеэкраны в далеком 1994 году.
Харизма актеров, захватывающий сюжет и меткие шутливые сцены сделали комедию режиссера Чака Рассела культовой.
Тем временем исполнителям главных ролей фильм "Маска" принес бешеную популярность. В ленте дебютировала актриса Камерон Диас, которая завоевала статус главной красавицы, а вот артист Джим Керри стал одним из самых спешных комедийных актеров.
Прошло уже 29 лет, как "Маска" вышла на телеэкраны. Однако до сих пор картина является одной из самых рейтинговых.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как за это время изменились исполнители главных ролей и что с ними произошло.
Джим Керри (Стэнли Ипкис)
Канадский актер Джим Керри воплотил на экранах роль застенчивого работника банка Стэнли Ипкиса. На момент выхода картины знаменитости было 32 года.
Фильм "Маска" принес Керри безумную популярность, а роль Стэнли Ипкиса до сих пор является одной из его самых успешных работ. Хотя до этого актер успел сняться в картине "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", хотя критики не оценили картину, однако зрителям она понравилась. А вот фильм "Маска" реабилитировал Керри в глазах кинокритиков.
После 1994 года звезда Голливуда начал успешно подниматься по карьерной лестнице. С тех пор и по сей день каждый год выходят фильмы, в которых Джим Керри играет роли. Актера можно увидеть в таких картинах, как "Бэтмен навсегда", "Шоу Трумэна", "Человек на Луне", "Как Гринч украл Рождество", "Вечное сияние чистого ума", "Еж Соник" и многие другие.
В личной жизни Джима Керри было не все хорошо. Актер был дважды женат и у него было много отношений с известными женщинами. От первой жены у него есть дочь Джейн Эрин, которая родилась в 1987 году. В 2010 году звезда Голливуда стал дедушкой.
В 2012 году Джим Керри начал встречаться с Катриной Уайт, однако пара не могла построить долгосрочные отношения, поэтому через несколько месяцев разошлась. Во второй раз они начали встречаться в мае 2015 года, а уже в сентябре снова порвали. После этого Катрина покончила жизнь самоубийством и оставила бывшему предсмертную записку. Для Керри это был болезненный удар, он тяжело пережил смерть Катрины.
Уже в 2019 году актер представил публике новую возлюбленную, актрису Джиндженер Гонзага. В настоящее время Джиму Керри 61 год.
Камерон Диас (Тина Карлайл)
Юная американская актриса сыграла роль Тины Карлайл, возлюбленной Стэнли Ипкиса. На момент выхода ленты Камерон был всего 21 год, это был дебют ее актерской карьеры.
Хотя "Маска" принесла Диас популярность, однако следующие три года она получала роли в низко бюджетных фильмах. Далее знаменитость начала сниматься в более весомых картинах, таких как "Свадьба моего лучшего друга", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Отпуск по обмену", "Очень плохая училка" и других.
Однако с 2014 года Камерон не снимается в фильмах. Актриса посвятила себя семье. Диас в 2015 году вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена, а в 2019 году у пары родилась долгожданная дочь — Рэддикс.
Кстати, у Камерон были отношения с такими знаменитыми мужчинами, как Джаред Лето, с которыми она даже была помолвлена, и с Джастином Тимберлейком.
Сегодня Камерон Диас 50 лет.
Питер Ригерт (Митч Келловей)
Американский актер сыграл роль лейтенанта Митча Келловея в 47 лет.
Правда, до "Маски" у Питера уже был успех в кинематографе. Он сыграл роли в таких картинах, как "Местный герой", "Зверинец", "Оскар" и другие.
После выхода фильма "Маска" Ригет крайне редко появлялся на телеэкранах. Если же знаменитость играл в фильмах, его роли были незначительными.
Сейчас актеру 76 лет о его личной жизни почти ничего не известно.
Питер Грин (Дориан "Локи" Тайрелл)
Американский актер сыграл в фильме роль мафиозного офицера Дориана "Локи" Тайрелла. На момент выхода ленты на экраны знаменитости было 28 лет.
Кроме "Маски" Питер играл успешные роли в таких фильмах, как "Криминальное чтиво" и "Бриллиантовый полицейский". Из-за своеобразного внешнего вида Грину обычно давали роли преступников.
В 1998 году стало известно, что актер злоупотребляет наркотическими средствами, в том числе героином. Впоследствии он прошел курс реабилитации, однако у него случаются срывы.
С 2003 года Питер Грин живет в Голливуде, в фильмах знаменитость редко появляется. Актеру сейчас 57 лет.
Эми Ясбек (Пегги Брандт)
Американская актриса в "Маске" сыграла роль журналистки Пеги Брандт, на момент съемок ей был 31 год.
После "Маски" Эми не снималась в столь успешных картинах. Обычно актриса играла второстепенные роли в низко кассовых фильмах.
Эми воспитывает дочь Стеллу 1998 года рождения. Артистка была замужем за актером Джоном Риттером, который трагически погиб. Мужу Эми стало плохо на съемочной площадке, где он пожаловался на боль в сердце, потерял сознание, впал в кому и умер. Ясбек болезненно переживала смерть возлюбленного и даже долгое время не могла сниматься в фильмах.
В настоящее время американской актрисе 60 лет.
Ричард Дженни (Чарли Шумейкер)
Американский актер и комик воплотил на экранах роль друга Стэнли – Чарли Шумейкера. На момент выхода "Маски" актеру было 37 лет.
Ричард прославился больше как комик, чем актер. Однако роль в ленте "Маска" была его дебютной и достаточно успешной. Правда, в дальнейшем знаменитость снялся еще в нескольких картинах, среди которых "Гори, Голливуд, гори" и "Все ненавидят Криса".
10 марта 2007 года Ричард в возрасте 49 лет трагически ушел из жизни. Актер совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из револьвера. Впоследствии стало известно, что Ричард страдал шизофренией и принимал антидепрессанты.
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