Актеры из фильма "Матрица" тогда и сейчас: как через 25 лет изменились Нео, Тринити и другие герои боевика

Весной 1999 года мир увидел довольно революционный фантастический боевик "Матрица", снятый тогда еще режиссерами братьями Вачовски (после трансгендерного перехода – сестры Вачовские).

Лента рассказывает о будущем, в котором машины захватили людей, которых насильно подключили к Матрице и получают из них энергию, необходимую для их существования. Хакеру Нео выпала задача выяснить, каков настоящий мир, и спасти человечество.

В общем, на ленту сначала не ставили никаких ставок и не пророчили ей успеха, а зря, ведь она стала безумно популярной и получила продолжение. Более того, "Матрицу" смело добавляют в список одних из лучших фильмов. Конечно, успех картины во многом зависел от исполнителей главных ролей.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить актеров, которые воплотили на экранах персонажей "Матрицы", а также посмотреть, как они изменились за 25 лет.

Киану Ривз (Нео)

Канадскому актеру досталась роль Томаса Андерсона, он же Нео, когда ему было около 35 лет. Артист справился с ней с отличием.

Киану Ривз в фильме "Матрица" / Фото: скриншот с видео

До "Матрицы" у артиста уже были успешные работы в кино. Он успел появиться в таких картинах, как "На гребне волны", "Скорость", "Адвокат Дьявола". Что интересно, роль Нео в "Матрице" должен был сыграть другой актер. Продюсеры предпочитали Вилла Смита, но тот отказался в пользу другой картины. Поэтому выбор пал на Киану Ривза, у которого до этого был опыт игры в фильме с похожим стилем "Джонни-Мнемоник".

Киану Ривз / Фото: Associated Press

Актер не стал заложником одной роли. После "Матрицы" Ривз появлялся в таких картинах, как "Константин: Повелитель тьмы", "Короли улиц", "Джон Уик", "Кто там?", "Экзотическая свадьба", "Репродукция" и многие другие.

Киану Ривз / Фото: Associated Press

В личной жизни у звезд Голливуда все складывалось не так удачно, как в карьерной. Артист не был женат. У него были многочисленные романы с известными женщинами, среди которых Керри-Энн Мосс, Сандра Буллок, Клер Форлан, Чайна Чоу и другие. Детей у артиста тоже нет. Избранница Ривза Дженнифер Сайм был от актера беременным, но их дочь родилась мертвой. В апреле 2001 года Сайм погибла в автокатастрофе.

Киану Ривз и Сандра Буллок / Фото: Associated Press

Сейчас Киану Ривзу 60 лет. Он активно снимается в фильмах. В личной жизни у актера, похоже, тоже все отлично. Он находится в отношениях с художницей Александрой Грант и кажется очень счастливым.

Киану Ривз и Александра Грант / Фото: Getty Images

Лоуренс Фишборн (Морфей)

Американский актер сыграл роль Морфея в фильме "Матрица", когда ему было около 38 лет.

Лоуренс Фишборн в фильме "Матрица" / Фото: скриншот с видео

Конечно, работа в картине принесла Фишборну безумную популярность. Однако до "Матрицы" в артиста уже были успешные роли, среди которых фильм "На что способна любовь", за который актер получил номинацию на "Оскар".

Лоуренс Фишборн / Фото: Associated Press

После роли Морфея звезда Голливуда также появилась в таких известных картинах, как "Миссия невыполнимая", "Ганнибал", "Джон Уик", "Человек Муравей и Оса", "Трансформеры: Начало" и другие.

Лоуренс Фишборн / Фото: Associated Press

Актер был дважды женат и воспитывает четырех детей. Первенец Лоуренса Фишборна, о котором почти ничего не известно, родился в конце 1970 года. От первой жены Анны Мосс в актер есть сын Лэнгстон и дочь Монтана, с которой артист сейчас не общается из-за того, что она работала в порноиндустрии.

Второй женой Фишборна стала актриса Джина Торренс, с которой он развелся в 2017 году. У бывших супругов есть общая дочь Делайла.

Лоуренс Фишборн и Джина Торренс / Фото: Associated Press

В настоящее время Лоуренсу Фишборну 63 года. Он активно снимается в кино и не афиширует личную жизнь.

Лоуренс Фишборн / Фото: Associated Press

Кэрри-Энн Мосс (Тринити)

Канадская актриса сыграла одну из своих самых известных ролей, когда ей было около 32 лет.

Кэрри-Энн Мосс в фильме "Матрица" / Фото: скриншот с видео

После фильма "Матрица" артиста играла роли в таких картинах, как "Красная планета", "Помпеи", "Снежный пирог", "Помни", "Шоколад" и многие другие.

Кэрри-Энн Мосс / Фото: Associated Press

В артистки во время съемок "Матрицы" был кратковременный роман с коллегой по фильму Киану Ривзом. После их разрыва Кэрри-Энн Мосс вышла замуж за актера Стивена Роя, от которого родила сыновей Оуэна и Джейдена, а также дочь Фрэнсис Беатрис

Кэрри-Энн Мосс с сыном Оуэном / Фото: Associated Press

Сейчас Керри-Энн Мосс 57 лет. Она и дальше активно ведет актерскую карьеру.

Кэрри-Энн Мосс / Фото: Associated Press

Хьюго Уивинг (агент Смит)

Британо-австралийский актер сыграл в фильме "Матрица", когда ему было около 39 лет. Сейчас артисту уже 64 года.

Хьюго Уивинг в фильме "Матрица" / Фото: скриншот с видео

Роль агента Смита принесла Уивингу безумную популярность, хотя до этого у него было немало киноработ. На достигнутом артист не остановился. Далее в актера были успешные роли в таких картинах, как "Властелин колец", "V - означает Вендетта", "Хоббит", "По соображениям совести", "Капитан Америка: Первый мститель" и многие другие.

Хьюго Уивинг / Фото: Associated Press

В личной жизни Хьюго Уивинга тоже все достаточно стабильно. С 1984 года он находится в отношениях с Катриной Гринвуд. У пары есть двое общих детей – сын Гарри и дочь Холли. Семейство живет в Сиднее, Австралия. Что интересно, Уивинг и Гринвуд не узаконивали свои отношения с браком.

Хьюго Уивинг / Фото: Associated Press

Джо Пантолиано (Сайфер)

Американский актер сыграл роль Сайфера в возрасте около 48 лет. Сейчас ему 73 года.

Джо Пантолиано в фильме "Матрица" / Фото: скриншот с видео

У Джо Пантолиано до "Матрицы" были довольно успешные киноработы, однако после выхода этого фантастического боевика к артисту пришла мировая слава. Также актер играл в успешном сериале "Клан Сопрано", который принес ему награду "Эмми". В общем, он появился в таких картинах, как "Помни", "Перси Джексон и Похититель молний", "Все только начинается", "Плохие парни навсегда" и других. Пантолиано, у которого, между прочим, тяжелая форма дислексии, сыграл в более, чем ста фильмах и сериалах.

Джо Пантолиано / Фото: Associated Press

У актера было два брака. С 1979 года до 1985-го он был женат на Моргане Кестер, от которой у него сын. В 1994 году Пантолиано сыграл свадьбу с Нэнси Шеппард, которая родила ему троих детей. Известно, что семейство проживает в Лос-Анджелесе.

Джо Пантолиано и Нэнси Шеппард / Фото: Associated Press

Читайте также: