Актеры из фильма "Такси" тогда и сейчас: как за 25 лет изменились звезды комедии

Некоторые актеры построили успешную карьеру, а некоторые из них погубили ее.

Французский комедийный фильм "Такси", снятый по сценарию кинорежиссера Люка Бессона, вышел на телеэкраны в далеком 1998 году.

Однако картина до сих пор не теряет своей популярности. За приключениями быстрого таксиста Даниэля и инспектора Эмильена, которые ловят опасных преступников, интересно и смешно наблюдать. Другие персонажи тоже удачно дополняют фильм "Такси", как вот, например, комиссар Жибер, который вызывает лишь улыбку.

Прошло уже 25 лет, как состоялась премьера французской комедии. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, что случилось с главными актерами из фильма "Такси".

Сами Насери (Даниель Моралес)

Роль в комедии "Такси" стала для французского актера Сами билетом в новую жизнь. До начала съемок фильма в Насери были проблемы с законом. В частности, он четыре года отсидел за решеткой из-за ограбления. После выхода из тюрьмы Сами начал актерскую карьеру. Успехи актер начал делать после знакомства с Люком Бессоном.

Сами Насери в роли Даниэля Моралеса

Комедия "Такси" сделала из 36-летнего Сами Насери популярного и востребованного актера. В общем, знаменитость сыграл почти во всех частях ленты. Также Сами играл роли в таких картинах, как "Старший Фершо", "Патриоты", "Тип топ" и другие.

Сами Насери / Фото: Associated Press

Несмотря на успешную карьеру, у Сами были проблемы с законом. Актер постоянно привлекался в суд за различные тяжкие преступления, а также сидел за решеткой.

Сами Насери / Фото: Associated Press

Также Сами Насери попал в базу сайта "Миротворец". В 2017 году актер незаконно посетил аннексированный Россией Крым. Кроме того, звезда "Такси" снимался в российских картинах.

Сегодня знаменитости 61 год. Он пытается восстановить утраченную карьеру. Насери долгое время состоял в браке с актрисой Мари Гийяр, однако сейчас он крутит роман с девушкой Афиной, которая на 33 года его младше. У Сами есть сын Джулиан, который родился в 1995 году.

Сами Насери с молодой избранницей / Фото: Associated Press

Сами Насери с сыном / Фото: Associated Press

Фредерик Дифенталь (инспектор Эмильен)

Французский актер свою знаковую роль в фильме "Такси" воплотил на экранах в 30 лет. После выхода фильма Фредерик стал очень популярным и востребованным в кино.

Фредерик Дифенталь в роли инспектора Эмильена / Фото: скриншот с видео

Актер сыграл роль Эмильена в четырех частях "Такси". Однако после завершения проекта карьера Фредерика пошла на спад. Знаменитость снимался в фильмах, но они не имели безумного успеха.

Фредерик Дифенталь / Фото: instagram.com/frederic_diefenthal

О личной жизни 54-летнего актера мало известно. В мае 2004 года он женился на актрисе Гвендолин Амон, а уже в июле того же года у пары родился первенец. Однако супруги развелись. Сейчас Фредерик в отношениях с девушкой по имени Стефани. Пара воспитывает совместную дочь и сына.

Фредерик Дифенталь с детьми / Фото: instagram.com/frederic_diefenthal

Бернар Фарси (комиссар Жибер)

Французский актер воплотил на экранах успешную роль комиссара Жибера в 49 лет.

Бернар Фарси в роли комиссара Жибера / Фото: скриншот с видео

До фильма "Такси" Бернар снимался в кино. Однако он был второстепенным актером. После съемок в комедии "Такси" Фарси начали утверждать на важные роли. В частности, знаменитость сыграл в таких лентах, как "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра", "Большой Шарл", "Братство волка" и других.

Бернар Перси / Фото: скриншот с видео

В настоящее время французскому актеру 74 года. В фильмах он практически не появляется, а о его личной жизни мало что известно.

Бернар Перси / Фото: скриншот с видео

Марион Котийяр (невеста Даниэля – Лили)

Французская актриса Марион Котийяр сыграла в фильме "Такси" в 22 года. Картина принесла знаменитости большую популярность. Она была хорошо узнаваемой актрисой как во Франции, так и за ее пределами.

Марион Котийяр в роли Лили / Фото: скриншот с видео

После фильма "Такси" Марион получала одну роль за другой. Другие картины, в которых играла знаменитость, стали для нее еще успешнее. У артистки немало престижных премий, а в 2008 году она даже получила "Оскара" за лучшую роль в фильме на иностранном языке.

Марион Котийяр / Фото: Associated Press

Сейчас Марион 47 лет. Актриса продолжает активно сниматься в фильмах. В личной жизни у знаменитости тоже все в порядке. Она состоит в браке с актером Гийомом Кане и воспитывает с мужем сына Марселя и дочь Луиз.

Марион Котийяр с мужем / Фото: Associated Press

Эмма Виклунд (Петра)

Роль в фильме "Такси" принесла 29-летней шведской актрисе безумную популярность. Эта картина стала самой успешной работой в карьере знаменитости.

Эмма Виклунд в роли Петры / Фото: скриншот с видео

После съемок в четырех частях фильма "Такси" Эмма перестала появляться в кино. Известно, что она находится в Швеции, где у нее была собственная передача на телевидении. Также звезда активно занималась модельной карьерой.

Эмма Виклунд / Фото: instagram.com/emmaofstockholm

Сейчас 54-летняя Эмма воспитывает двоих детей – дочь Тайру и сына Элиса. Она более 10 лет была в браке со шведским журналистом Гансом Виклундом, но в 2016 году пара развелась.

Эмма Виклунд с детьми / Фото: instagram.com/emmaofstockholm

Эдуар Монтут (Алан – коллега Эмильена)

Французский актер сыграл роль в фильме "Такси" в 28 лет. Благодаря картине он стал безумно популярным.

Эдуар Монтут в роли Алана / Фото: скриншот с видео

Эдуард после завершения проекта продолжил активно сниматься в кино. В частности, он сыграл в таких фильмах, как "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра", "Лабиринты", "Маленькие секреты" и других.

Эдуар Монтут / Фото: instagram.com/edouard_montoute

Сейчас актеру 52 года. Он снимается в кино, правда, безумный успех роли ему не приносят. В личной жизни у Эдуарда все хорошо, у него есть любимая избранница.

Эдуар Монтут с избранницей / Фото: instagram.com/edouard_montoute

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