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Актеры из Харькова сбежали в Россию и опозорили Украину в пропагандистском сериале

Актеры из Харькова сбежали в Россию и опозорили Украину в пропагандистском сериале

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
2749
Время на прочтение
2 мин
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Актеры из Харькова сбежали в Россию и опозорили Украину в пропагандистском сериале

Сергей Листунов и Дарья Терновская / Фото: скриншот с видео

Артисты выдали порцию бреда об Украине.

Украинские актеры из Харькова Сергей Листунов и Дарья Терновская сбежали в Россию.

Еще летом этого года артисты находились в Харькове, однако, несмотря на ежедневные обстрелы оккупантами Украины и убийства невинных людей, в июле засветились в РФ. Более того, актеры не только сбежали в страну-агрессор, но и активно подыгрывают российской пропаганде.

Листунов и Терновская снялись в пропагандистском проекте. В картине актеры сыграли "типичных украинцев", какими их видят россияне. К слову, они ходили в украинских нарядах и ради денег кланялись "загнивающей Западу".

Сергей Листунов и Дарья Терновская / © скриншот с видео
Сергей Листунов и Дарья Терновская / Фото: скриншот с видео

В частности, россияне в сериале изобразили украинцев "бестолковыми людьми, которые за деньги готовы выполнить все". В одной из сцен героев Листунова и Терновской вообще показали, как поклонников нацизма.

Сергей Листунов и Дарья Терновская / © скриншот с видео
Сергей Листунов и Дарья Терновская / Фото: скриншот с видео

Наконец, сериал заканчивается тем, что европейцы назвали их "свиньями" и "забрали дом". Тем временем героя Листунова отправился на войну, где "расплатился кровью за деньги европейцев".

Но на этом актеры не остановились. Они после окончания пропагандистского эпизода принялись позорить Украину. Актеры выдали порцию бреда о "нацистах в Харькове", пропаганде однополых браков и ненависти к русскому языку.

Сергей Листунов и Дарья Терновская / © скриншот с видео
Сергей Листунов и Дарья Терновская / Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно предательница Яна Соломко, которая так яро восхваляла Россию, неожиданно сбежала в США. Более того, певица вспомнила об Украине и даже заговорила на украинском.

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Дата публикации
Просмотры
2749
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