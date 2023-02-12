Актеры из сериала "Баффи – истребительница вампиров" тогда и сейчас: как за 26 лет изменились исполнители главных ролей

Американский сериал "Баффи – истребительница вампиров" – один из самых популярных молодежных проектов.

Первый эпизод фильма появился на экранах в далеком 1997 году. Хотя сериал перестали снимать в 2003 году, однако он все еще популярен. Такой успех принес картине не только сюжет, но и актеры, которые воплотили персонажей.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как за 26 лет изменились исполнительницы главных ролей в сериале "Баффи – истребительница вампиров".

Сара Мишель Геллар (Баффи Энн Саммерс)

Американской актрисе доверили играть роль главной героини сериала - Баффи Энн Саммерс – молодой девушки, которая была избрана судьбой для битвы с силами зла. Лента сделала молодую Сару популярной по всему миру.

Сара Мишель Геллар в роли Баффи Энн Саммерс / Фото: Фото из открытых источников

Еще во время съемок "Баффи – истребительницы вампиров" актриса уже бралась за роли в других картинах, которые тоже были успешными. В частности, в 2002 году Сара сыграла одну из главных ролей в фильме "Скуби-Ду", в 2004 — "Скуби-Ду 2: Монстры на свободе".

Сара Мишель Геллар, 2004 год / Фото: Associated Press

Также успех знаменитости принесла роль в фильме ужасов "Проклятие" в 2004 году и "Проклятие-2" в 2006 году.

Сара Мишель Геллар, 2006 год / Фото: Associated Press

Однако после 2010 года в кино Сара перестала сниматься, лишь время от времени актриса появляется в телесериалах или озвучивает какого-нибудь персонажа.

Сара Мишель Геллар, 2015 год / Фото: Associated Press

В личной жизни в Геллар все прекрасно. С 2001 года она состоит в браке с актером Фредди Принцем-младшим. Вместе пара воспитывает двоих детей – дочь Шарлотту и сына Рокки.

Сара Мишель Геллар с мужем / Фото: Associated Press

Элисон Ханниган (Виллоу Розенберг)

Американская актриса сыграла в сериале роль подруги Баффи, у которой впоследствии открылись чародейские способности. Кинолента принесла Элисон безумный успех и популярность. После съемок в "Баффи – истребительнице вампиров" у знаменитости было немало разных ролей.

Элисон Ханниган в роли Уиллоу Розенберг / Фото: Фото из открытых источников

Элисон играла и в серии фильмов "Американский пирог", и в "Киносвидании", и "В игре". Также актриса снималась в сериалах.

Не только картина "Баффи – истребительница вампиров" принесла звезде безумный успех. Элисон сыграла одну из главных ролей в сериале "Как я встретил вашу маму", которая стала для нее знаковой.

Элисон Ханниган / Фото: Associated Press

После 2016 года актерская карьера знаменитости пошла вниз. Она почти перестала сниматься в кино, вместо этого снимается только в эпизодических ролях или озвучивает какого-нибудь персонажа.

Элисон Ханниган / Фото: Associated Press

Кстати, сериал "Баффи – истребительница вампиров" принес Элисон не только безумную популярность, но и познакомил с будущим мужем, актером Алексисом Денисофом. Они начали встречаться в начале 2000 года, а поженились уже в октябре 2003. Вместе они воспитывают двух дочерей.

Элисон Ханниган с мужем / Фото: Associated Press

Николас Брендон (Ксандер Харрис)

Американский актер в сериале сыграл роль давнего приятеля Уиллоу Розенберг, который впоследствии подружился с Баффи.

Николас Брендон в роли Ксандера Харриса / Фото: Фото из открытых источников

Наибольшую популярность знаменитости принесла именно роль в сериале "Баффи – истребительница вампиров". После завершения картины Николас снимался во многих проектах. Однако они либо не имели успеха, либо роль Брендона была эпизодической.

Николас Брендон / Фото: instagram.com/nicholasbrendon

О личной жизни актера тоже мало что известно. Он был женат, но его брак длился всего шесть лет. Также у него были проблемы с законом. В частности, его арестовывали за избиение девушки.

Николас Брендон / Фото: Associated Press

Энтони Хэд (Руперт Джайлз)

Английский актер сыграл роль одного из Наблюдателей, который должен был ввести новую Победительницу Баффи в курс дела. Именно эта работа в кино принесла Энтони безумную популярность.

Энтони Хэд в роли Руперта Джайлза / Фото: Фото из открытых источников

Однако знаменитость не только занималась актерством. Он развивал музыкальную карьеру, в частности, совместно с композитором Джорджем Сара принимал участие в записи альбома Music for Elevators. Также Энтони работал ведущим.

Энтони Хэд / Фото: Associated Press

После завершения сериала "Баффи – истребительница вампиров" актер сыграл еще роли в таких популярных картинах, как "Я буду рядом", "Сенсация", "Доктор Кто" и "Приключения Мерлина". Однако после 2008 года Энтони прекратил активно сниматься в фильмах.

Энтони Хэд / Фото: Associated Press

В личной жизни знаменитости все отлично. Он с 1982 года находится в отношениях с Сарой Фишер, которая родила ему двоих детей.

Мишель Трахтенберг (Дон Саммерс)

Американская актриса в сериале сыграла роль сестры Баффи. К актерскому составу знаменитость присоединилась уже в пятом сезоне.

Мишель Трахтенберг в роли Дон Саммерс / Фото: Фото из открытых источников

После завершения съемок "Баффи – истребительницы вампиров" Мишель обычно играла эпизодические роли. Правда, в 2008 году актриса играла знаковую роль в сериале "Сплетница". С 2018 года знаменитость вообще перестала играть в кинокартинах.

Мишель Трахтенберг / Фото: Associated Press

А вот свою личную жизнь знаменитость держит в секрете.

Джеймс Марстерс (Спайк)

Американский актер в сериале сыграл роль вампира Спайка, у которого был роман из Баффи. Это стала самая знаковая работа в актерской карьере Джеймса. После этого он играл роли в телесериалах или фильмах, однако они не принесли ему безумного успеха.

Джеймс Марстерс в роли Спайка / Фото: Фото из открытых источников

Джеймс тоже пытался развивать музыкальную карьеру. Он был фронтменом группы Ghost of the Robot. После выхода из коллектива ушел в сольное плавание и даже выпустил и не одну пластинку. Однако и музыкальная карьера Джеймса не имела безумного успеха.

Знаменитость был дважды женат. С первой женой прожил около 10 лет. Эксы воспитывают общего сына. В настоящее время актер состоит в браке с Патрицией Рахман.

Джеймс Марстерс с женой / Фото: Getty Images

Каризма Карпентер (Корделия Чейз)

В сериале американская актриса сыграла роль одноклассницы Баффи, которая помогала ей бороться против вампиров. Хотя Каризма была только в первых трех сезонах, однако успела полюбиться зрителям.

Каризма Карпентер в роли Корделии Чейз / Фото: Фото из открытых источников

Актриса ушла из сериала ради съемок в картине "Ангел", которая тоже принесла ей немалую популярность. Знаменитость играла также в таких лентах, как "Неудержимые", "Люцифер" и другие. Впрочем, безумную популярность они ей не принесли.

Каризма Карпентер / Фото: Associated Press

С 2019 года актриса почти перестала появляться на телеэкранах. О личной жизни Каризмы тоже мало что известно. Она была замужем и воспитывает сына, которого родила в 2003 году.

Каризма Карпентер / Фото: Associated Press

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