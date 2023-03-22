Актеры из сериала "Как я встретил вашу маму" тогда и сейчас: как за 18 лет изменились звезды комедии

Прошло 18 лет с тех пор, как на экраны вышел первый эпизод ситкома "Как я встретил вашу маму".

Зрителям сразу пришлись по душе главные персонажи. Поклонники сериала оценили их остроумные шутки и с восхищением наблюдали за жизненными ситуациями, в которые попадали герои.

Также миллионы зрителей с нетерпением ждали того, когда же Тед Мосби наконец-то расскажет своим детям, как он встретил ту самую "маму".

Прошло много лет, как на экраны вышла первая серия сериала. Итак, редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как изменились и что произошло с исполнителями главных ролей культового ситкома.

Джош Реднор (Тед Мосби)

Американский актер и режиссер сыграл в ситкоме роль архитектора Теда Мосби, именно он рассказывал своим детям о том, как встретил их маму. К моменту выхода первой серии Джошу был 31 год, между тем его герою – 27.

Джош Реднор в роли Теда Мосби / Фото: скриншот с видео

После выхода картины "Как я встретил вашу маму" на экраны, актер проснулся безумно популярным. Роль архитектора Теда Мосби стала самой успешной его работой в карьере. Впрочем, после завершения ситкома Джош исчез с больших экранов и прекратил сниматься в кино.

Реднор также попробовал свои силы в качестве режиссера. Его дебютной работой стал фильм "Счастливы вместе" в 2010 году. Уже в 2012 году знаменитость снял свой второй фильм "Гуманитарные науки".

Джош Реднор / Фото: Associated Press

В личной жизни у Джоша не все удачно складывается. Во время съемок сериала "Как я встретил вашу маму" Реднор познакомился с актрисой Линдси Прайс, с которой у них завязались отношения. Впрочем, они были вместе чуть больше года и разошлись.

Джош встречался с такими актрисами, как Мэйделин Зима, Джулией Джонс, Марисой Томей, Минкой Келли. Сейчас актеру 48 лет, проживает знаменитость в Лос-Анджелесе, холост и детей у него нет.

Джош Реднор / Фото: instagram.com/joshradnor

Коби Смолдерс (Робин Щербатски)

В сериале канадской актрисе досталась роль репортерши и ведущей Робин Щербатски, которая переехала из Канады в США. На момент выхода первой серии Коби было 23 года, а вот ее героини – 25 лет.

Коби Смолдерс в роли Робин Щербатски / Фото: скриншот с видео

Сериал "Как я встретил вашу маму" принес юной актрисе славу и признание. Сейчас она продолжает строить успешную карьеру. Коби часто снимается в фильмах от киновселенной Marvel, где играет роль агента Марии Гилл. Кстати, в 2022 году знаменитость снялась в сериале "Как я встретила вашего папу", где снова воплотила на экранах Робин Щербатски.

Коби Смолдерс / Фото: Associated Press

В 2015 году Коби призналась, что во время съемок ситкома "Как я встретил вашу маму" у нее диагностировали рак. Она перенесла несколько операций в течение двух лет. Болезнь актриса поборола.

Коби Смолдерс / Фото: instagram.com/cobiesmulders

В личной жизни у 40-летней звезды все хорошо. В 2009 году актриса вышла замуж за режиссера Тарана Киллама. Супруги воспитывают двух дочерей – Шейлин и Джаниту.

Коби Смолдерс с мужем / Фото: instagram.com/cobiesmulders

Джейсон Сигел (Маршалл Эриксен)

Американскому актеру в сериале досталась роль юриста Маршалла Эриксена, который впоследствии стал верховным судьей Нью-Йорка. К моменту выхода первой серии ситкома Джейсону было 25 лет, а вот его персонажу 27.

Джейсон Сигел в роли Маршалла Эриксена / Фото: скриншот с видео

К началу съемок картины знаменитость уже был успешным актером. Кстати, Джейсону предложили роль Маршалла из-за того, что продюсеры были фанатами сериала, где он снимался.

Джейсон Сигел / Фото: Associated Press

После завершения картины звезда продолжил играть в кино. Его можно увидеть в таких лентах, как "Друзья навсегда", "Открытие", "Конец света", "Любовь по-взрослому" и многих других.

Джейсон Сигел / Фото: Associated Press

О личной жизни Джейсона мало что известно. Долгое время он встречался с фотографом Алексис Микстер. Впрочем, в 2021 году пара разошлась. Сейчас актеру 43 года, он холост и детей у него нет.

Джейсон Сигел и Алексис Микстер / Фото: Associated Press

Элисон Ханниган (Лили Олдрин)

Американской актрисе в сериале досталась роль воспитательницы в детском саду Лили Олдрин, которая увлекается рисованием. К моменту выхода первой серии картины Элисон был 31 год, а вот ее героини – 27.

Элисон Ханниган в роли Лили Олдрин / Фото: скриншот с видео

Роль Лили принесла актрисе безумный успех. Впрочем, она уже была известна, ведь снималась в сериале "Баффи – истребительница вампиров".

Элисон Ханниган / Фото: Associated Press

После завершения картины Элисон продолжила появляться на экранах. Впрочем, у нее уже не было столь успешных ролей.

Элисон Ханниган / Фото: Associated Press

Актриса с 2003 года состоит в браке с актером Алексисом Денисоф. Вместе они воспитывают двух дочерей – Сатьяну и Киви.

Элисон Ханниган с мужем / Фото: Associated Press

Нил Патрик Харрис (Барни Стилсон)

Американскому актеру досталась в сериале роль холостяка и ловеласа Барни Стилсона. К моменту выхода первой серии Патрику было 32 года, а вот его персонажу – 30.

Нил Патрик Харрис в роли Барни Стилсона / Фото: скриншот с видео

Сериал "Как я встретил вашу маму" принес актеру большую популярность, но у Нила к началу съемок картины уже были успешные работы. Знаменитость неоднократно был лауреатом престижных премий, в частности "Эмми". Также он был номинирован на "Золотой глобус" и "Оскар".

Нил Патрик Харрис / Фото: Associated Press

Знаменитость открытый гей. Он состоит в браке с продюсером Дэвидом Бартком. Вместе пара воспитывает дочь и сына, которые родились в 2010 году благодаря суррогатному материнству.

Нил Патрик Харрис с семьей / Фото: instagram.com/nph

Патрику 49 лет, у него счастливую семью и успешная карьера.

Кристин Милиоти (Трейси МакКоннелл)

Американская актриса сыграла в сериале роль той мамы, о которой детям рассказывал Тед Мосби. Знаменитость появилась в последнем сезоне картины, к тому моменту ей было 28 лет.

Кристин Милиоти справа, а слева – Джош Реднор / Фото: скриншот с видео

Хотя Кристин сыграла небольшую роль, впрочем, зрителям она запомнилась. После завершения ситкома "Как я встретил вашу маму" актриса сыграла в таких картинах, как "Волк с Уолл-стрит", "Фарго", "Черное зеркало" и других.

Кристин Милиоти / Фото: Associated Press

О личной жизни Кристин мало что известно. Официально 37-летняя звезда ничего не рассказывает.

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