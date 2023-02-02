Актеры из сериала "Зачарованные" тогда и сейчас: как за 25 лет изменились исполнители главных ролей

Предлагаем посмотреть, что произошло после завершения ленты с главными актерами.

В далеком 1998 году на экраны вышла первая серия сериала "Зачарованные". Картина изрядно полюбилась зрителям и продержалась восемь сезонов.

Успех сериала зависел не только от сюжета, но и от актеров, которые воплотили на экранах своих персонажей.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку о главных актерах ленты, которые полюбились зрителям. Итак, предлагаем пересмотреть, как исполнители главных героев изменились за 25 лет.

Шеннен Доэрти (Прю Халливелл)

Американская актриса сыграла в сериале самую старшую сестру Халливелл. К моменту выхода первой серии знаменитости было всего 27 лет.

Шеннен Доэрти в роли Прю Халливелл / Фото: скриншот с видео

Правда, Шеннен воплотила на экранах свою героиню только в трех сезонах из восьми. Далее продюсерам пришлось уволить Доэрти. Причиной такого решения стал сложный характер звезды и постоянные ссоры на съемочной площадке с коллегой по сериалу Алиссой Милано.

После увольнения из проекта Шеннен продолжила дальше сниматься в лентах. Однако такую популярность они уже ей не принесли.

Знаковую роль актриса сыграла в сериале "90210: Новое поколение". Именно этот сериал, который вышел на экраны в 1990 года под названием "Беверли-Хиллз, 90210", принес ей популярность на весь мир. В 2008 году Доэрти получила роль в спин-оффе.

Шеннен Доэрти, 2008 год / Фото: Associated Press

2015 год для знаменитости стал настоящим потрясением, ведь у нее диагностирован рак молочной железы. В 2015 году знаменитость перенесла мастэктомию, впоследствии курс химиотерапии и радиотерапию. Однако болезнь это не помогло побороть. В 2020 году Шеннен призналась, что рак вернулся, и у нее 4-я стадия заболевания.

Шеннен Доэрти / Фото: instagram.com/theshando

Именно тяжелая болезнь Доэрти примирила их с актрисой Алиссой Милано. Стараю вражда прекратилась. Алисса, в свою очередь, поддержала Доэрти.

Шеннен Доэрти / Фото: Associated Press

В личной жизни актрисы тоже не все ладилось. Она была трижды замужем. Третий брак с фотографом Куртом Исваренко принес ей счастье. Пара сыграла свадьбу в 2011 году, и ныне живет вместе. Курт поддерживает Шеннен и всегда рядом в самые сложные моменты ее жизни.

Шеннен Доэрти с мужем / Фото: Associated Press

Холли Мари Комбс (Пайпер Халливелл)

Актриса сыграла среднюю из сестер Халливелл – чародейку Пайпер. К моменту выхода первой серии знаменитости было 24 года. Любопытно, что прийти на пробы звезде предложила ее подруга, Шеннен Доэрти. Холли взяли на роль, и она снималась у всех сезонах сериала, который принес ей безумную популярность.

Холли Мари Комбс в роли Пайпер Халливелл / Фото: скриншот с видео

После фильма "Зачарованные" в карьере актрисы было затишье. Знаменитость в нескольких картинах, но они уже не имели такого успеха.

Холли Мари Комбс и Шеннен Доэрти / Фото: Associated Press

Помимо актерской карьеры Холли занялась и продюсированием. Однако и здесь знаменитость не добилась значительного успеха. Холли была продюсером четырех последних сезонов сериала "Зачарованные", а также проекта "Хозяйки", "Гола в Венеции" и "Без координат".

Холли Мари Комбс / Фото: Associated Press

В личной жизни знаменитости тоже не всегда все было хорошо. Ее первым мужем был актер Брайан Смит, но их отношения длились всего четыре года.

Во время съемок "Зачарованных" знаменитость познакомилась с актером Дэвидом Донохом, сыгравшим эпизодическую роль. От него Холли родила троих сыновей – Артура, Райли и Келли. Однако пара развелась.

Холли Мари Комбс с сыновьями / Фото: Associated Press

Сейчас знаменитость счастлива в браке с ресторатором Майком Райаном, за которого вышла замуж в 2019 году.

Холли Мари Комбс и Майк Райан / Фото: instagram.com/thehmc

Алисса Милано (Фиби Халливелл)

Актриса сыграла роль младшей из сестер Халливелл — Фиби. Когда вышла первая серия сериала, знаменитости было всего 25 лет.

Алисса Милано в роли Фиби Халливелл / Фото: скриншот с видео

Лента "Зачарованные" принесла знаменитости безумную популярность. Но не только это. Там она подружилась с Холли Мари Комбс. Вместе с ней она продюсировала четыре последних сезона сериала и даже выпустила линейку женского нижнего белья.

После завершения картины Алисса почти перестала сниматься в фильмах. Милано появилась в нескольких сериалах, клипах и снималась в рекламе.

Алисса Милано / Фото: Associated Press

Сейчас знаменитость исчезла с радаров шоу-бизнеса. Алисса активно занимается благотворительностью и даже является послом доброй воли "Детского фонда ООН" от США.

Алисса Милано / Фото: Associated Press

В личной жизни Милано сейчас все хорошо. Она счастлива в отношениях со спортивным агентом Дэвидом Баглиари. Вместе они воспитывают сына и дочь.

Алисса Милано с мужем Дэвидом Буглиари / Фото: Associated Press

Роуз Макгоуэн (Пейдж Мэттьюс)

В сериал актриса пришла на смену Шеннену Доэрти. На экранах она воплотила сводную сестру Фиби и Пайпер – Пейдж Мэттьюс. Знаменитость появилась в четвертом сезоне, и к моменту выхода первой серии ей было 28 лет.

Роуз Макгоуэн в роли Пейдж Мэттьюс / Фото: скриншот с видео

Известность актрисе принес именно сериал "Зачарованные". После этого знаменитость снималась в таких лентах, как "Грайндхаус", "Планета страха", "Части тела" и другие.

Однако автомобильная авария в 2007 году поставила ее карьеру на паузу. Актриса проходила длительный курс реабилитации и даже обращалась за помощью к пластическим хирургам, чтобы те восстановили лицо.

Роуз Макгоуэн / Фото: Associated Press

После этого знаменитость играла в лентах и даже была режиссером. Однако о ней упоминали в основном из-за скандалов. В частности, скандальный роман с певцом Мэрилином Мэнсоном, породившим немало сплетен. Макгоуэн первой заговорила о секс-домогательствах Харви Вайнштейна.

Роуз Макгоуэн и Мэрилин Мэнсон / Фото: Associated Press

Также в 2017 году актрису подозревали в употреблении и хранении наркотических веществ. В тому же году ее арестовали и впоследствии отпустили под залог. Сама же Роуз все отрицала.

Кстати, знаменитость приезжала в Украину. Летом 2019 года она посетила "Одесский кинофестиваль".

В личной жизни актрисы тоже не складывались отношения. Она была только раз в браке с художником Дэйви Дитейлом. Детей Роуз тоже нет.

Роуз Макгоуэн / Фото: Associated Press

Брайан Краузе (Лео Вайет)

В сериале актер сыграл Лео Ваета – ангела и мужа Пайпер. К моменту выхода первой серии сериала ему было 29 лет.

Брайан Краузе в роли Лео Вайета / Фото: скриншот с видео

Именно лента "Зачарованные" принесла актеру большую популярность. Однако после окончания съемок у Брайана больше не было знаковых ролей в кино.

В течение 10 лет у Краузе были проблемы с алкоголем. Ходили слухи, что зависимость возникла из-за невостребованности в карьерном плане.

Брайан Краузе / Фото: Associated Press

Актер был женат только раз, однако брак не выдержал проверки на крепость. У Брайана также есть взрослый сын Джейман, который родился в 1996 году.

Джулиан Макмэхон (Коул Тернер)

Американский актер в сериале сыграл роль демона Коула Тернера, впоследствии ставшего мужем Фиби. Персонаж Джулиана появился в третьем сезоне, к моменту выхода первой серии актеру было 32 года.

Джулиан Макмэгон в роли Коула Тернера / Фото: скриншот с видео

Знаменитость играл знаковую роль в сериале "Части тела", играл в фильмах о "Фантастической четверке", спин-оффе "Сериал ФБР: Самые разыскиваемые преступники".

Джулиан Макмэгон / Фото: Associated Press

Актер был трижды женат. Первой его женой стала певица Данни Миноуг, второй – Брук Бернс, родившая ему дочь Мэдисон. Третьей женой Джулиана, с которой он счастлив в браке, стала Келли Паньягуа.

Дориан Грегори (полицейский Дэррил Морис)

Актер сыграл в сериале роль полицейского и одного из самых близких друзей семьи Халливелл - Деррила Мориса. К моменту выхода первой серии знаменитости было 27 лет.

Дориан Грегори в роли Деррила Мориса / Фото: скриншот с видео

До "Зачарованных" Дориан играл эпизодические роли в кинокартинах. Именно сериал принес ему безумную популярность. Однако в настоящее время знаменитость мало снимается в кино. Последним его продолжительным проектом был сериал "Агенты Щ.И.Т.".

Сейчас актер занимается благотворительностью, говорит о важности помогать людям с сахарным диабетом и участвует в проекте, который борется со СПИДом.

Дориан Грегори / Фото: Getty Images

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