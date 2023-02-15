Актеры из сериала "Зена - королева воинов" тогда и сейчас: как за 28 лет изменились исполнители главных ролей

Большинство актеров не только изменились внешне, но и выбрали другой род деятельности.

Фэнтезийный телесериал "Зена - королева воинов" в первый раз вышел на телеэкраны в далеком 1995 году.

Кинокартина о воинственной принцессе Ксене сразу полюбилась зрителям и завоевала немалую популярность среди публики. У сериала, у которого шесть сезонов, были высокие рейтинги. Лента транслировалась в более чем 108 странах мира.

С даты выхода первой серии прошло 28 лет. За это время исполнители главных ролей сериала "Зена - королева воинов" очень сильно изменились. Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, что же произошло с главными актерами фильма.

Люси Лоулесс (Зена)

Новозеландская актриса сыграла в сериале главную роль, Люси воплотила на экране Зену – королеву воинов. Молодая Лоулесс стала очень популярной, сначала в Америке, а затем и в мире.

Люси Лоулесс в роли Зены / Фото: Фото из открытых источников

После завершения съемок картины знаменитость продолжила заниматься актерской карьерой. Люси играла роли в таких фильмах, как "Человек-паук", "Секретные материалы", "Евротур", "Бугимен", "Звездный крейсер "Галактика", "Спартак: Кровь и песок" и другие.

Люси Лоулесс / Фото: Associated Press

Но не только актерской карьерой занимается знаменитость. Она пробовала себя в качестве ведущей. Также Люси развивала певческую карьеру.

Люси Лоулесс / Фото: Associated Press

Впрочем, в 2010-х годах карьера знаменитости пошла на спад. Вернуть такую популярность, которую ей принес сериал "Зена - королева воинов", уже не удалось. Сейчас Люси поет, играет эпизодические роли и озвучивает персонажей в кинокартинах.

Люси Лоулесс / Фото: Associated Press

Лоулесс была дважды замужем. Первым ее мужем стал Гарт Лоулесс, от которого она родила дочь. Вторым мужем Люси стал продюсер Роберт Таперт. У супругов родилось двое сыновей.

Рене О'Коннор (Габриэлла)

Американская актриса воплотила на экране роль спутницы и напарницы Зены – Габриэллы. Кинокартина принесла артистке большую популярность. Рене даже признали по версии журнала People одной из "самых красивых знаменитостей".

Рене О'Коннор в роли Габриэллы / Фото: Фото из открытых источников

После завершения съемок "Зени", актриса и сама взялась за производство кинокартин. Она создала кинокомпанию ROC Pictures, где занимала должности продюсера и режиссера.

Сама Рене тоже снималась в фильмах, однако крайне редко, и они не приносили ей безумную популярность.

Сейчас артистка больше занимается благотворительностью. Она собирает средства на то, чтобы малоимущие семьи могли получать медицинское обслуживание. Также актриса переводит средства фондау, который помагает людям, пострадавшим из-за пожаров. Кроме того, Рене активно поддерживает ЛГБТ-сообщество.

Ренне О'Коннор / Фото: Getty Images

Знаменитость была в браке з бизнесменом Стивом Муиром, от которого родила сына. Также у актрисы есть дочь от актера Джеда Сура.

Тед Рэйми (Джокер)

Американскому актеру в сериале досталась комедийная роль. Он воплотил на экране Джокера, который мечтал стать воином.

Тед Рэйми в роли Джокера / Фото: Фото из открытых источников

После окончания съемок "Зены" Теду не повезло получить знаковые роли в кино. В основном, он играл эпизодических персонажей в таких картинах, как "Сверхъестественное", "Твин Пикс", "Человек-паук", "Проклятие" и другие.

Однако впоследствии знаменитость ушел из кино. Тед занялся музыкальной карьерой и попробовал себя в роли сценариста.

Тед Рэйми / Фото: Associated Press

Кевин Смит (Арес)

Новозеландский актер сыграл роль греческого бога войны – Ареса. К сожалению, работа в картине стала одной из его последних.

Кевин Смит в роли Ареса

В 2002 году во время съемок картины "Доблестные воины 2: Возвращение в Тао" Кевин упал с высоты и получил серьезную травму головы. Он 10 дней находился в коме, но врачи не смогли спасти его жизнь. 15 февраля 2002 года он умер, так и не придя в себя.

Кевин Смит / Фото: Фото из открытых источников

У знаменитости осталось три сына.

Эдриан Уилкинсон (Ева)

В сериале американская актриса сыграла роль дочери Зены — Евы. Сериал принес знаменитости безумную популярность.

Эдриан Уилкинсон в роли Евы / Фото: Фото из открытых источников

После завершения съемок "Зены", Эдриан продолжила играть. Она появлялась в таких картинах, как "Звездный путь продолжается", "Стар Трек: Отступники", "Зачарованные" и других.

Впрочем, повторить успех "Зены" актрисе не удалось. Сейчас он почти не появляется в фильмах и играет эпизодические роли.

Эдриан Уилкинсон / Фото: Associated Press

Хадсон Лейк (Каллисто)

В сериале американская актриса сыграла злодейку – Каллисто, которая является одним из самых главных врагов Зены. Хадсон стала известна именно благодаря этой роли.

Хадсон Лейк в роли Каллисто / Фото: Фото из открытых источников

После завершения съемок сериала актриса продолжила развивать актерскую карьеру. Однако ей не везло с ролями. Хадсон играла только эпизодические персонажи. В 2013 году знаменитость снялась в своем последнем проекте. Теперь же она непубличная личность. Хадсон работает инструктором йоги в Лос-Анджелесе.

Хадсон Лейк / Фото: instagram.com/hudsonleick

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