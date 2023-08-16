Актеры, которые изменились до неузнаваемости: Макгоуэн попала в аварию, а Фрейзер поправился

Актеры за время своей карьеры постоянно меняют свой внешний вид, однако иногда такие изменения совсем не запланированы и не в лучшую сторону.

Некоторых любимцев публики 1990-2000-х сейчас совсем не узнать. Кто-то перекроил внешность процедурами красоты, кто-то поправился, а на кого-то негативно повлияли пагубные привычки.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку об актерах, которые кардинально изменились до неузнаваемости, а от их прежней внешности не осталось и следа.

Брендан Фрейзер

В конце 1990-х годов американский актер, который прославился благодаря съемкам в фильме "Мумия", был безумно популярен. Его называли секс-символом и красавчиком того времени. Однако в середине 2000-х Фрейзер исчез с больших телеэкранов. У знаменитости начался непростой период в жизни. Сложный развод с женой, которая родила ему троих детей, смерть мамы, старые травмы давали о себе знать, а также пережитые домогательства – все это негативно повлияло на психологическое здоровье актера. У него началось облысение, появилось ожирение. Фанаты просто не могли узнать в нем бывшего красавчика, а его карьера окончательно пошла на спад. Однако в 2021 году артист получил главную роль в фильме "Кит". Эта картина принесла знаменитости немало престижных наград, даже "Оскара", и стала его спасительным кругом.

Брендан Фрейзер

Мэттью Перри

Безумная слава пришла к актеру в середине 1990-х годов благодаря сериалу "Друзья", где он сыграл роль Чендлера Бинга. Однако вместе с популярностью к Перри пришли и зависимости. Он начал злоупотреблять алкоголем и наркотическими веществами. Дошло даже до того, что на съемках знаменитость находилась в опьянении. Пагубные привычки дали о себе знать. У актера начались серьезные проблемы со здоровьем. Наконец, Мэттью Перри прошел курс реабилитации и вылечился. Однако такой образ жизни оказал большое влияние на внешность актера.

Мэтью Перри / Фото: Associated Press

Рассел Кроу

Новозеландский актер в начале 2000-х годов ассоциировался с секс-символом. Однако с годами Кроу кардинально поменялся. Актер отрастил длинную бороду и поправился. Также на внешность знаменитости повлияли, конечно, годы. Прошло целых 23 года после его успешной роли в фильме "Гладиатор". Если ему тогда было 36 лет, то сейчас 59.

Рассел Кроу / Фото: Associated Press

Маколей Калкин

Американский актер прославился в совсем юном возрасте, ему пророчили безумный успех. Однако юный Маколей не смог совладать с популярностью. В молодом возрасте актер начал злоупотреблять наркотическими веществами. Фанаты не могли узнать в Калкине когда-то харизматичного и очаровательного красавчика. Да и создатели кино не торопились его звать на роли. Наконец, в начале 2020-х годов актер смог вернуться на большие экраны.

Маколей Калкин

Аманда Байнс

Американская актриса в 2000-х годах была безумно популярной. Она активно снималась в молодежных лентах и завоевывала армии поклонников. Однако уже в конце 2010-х годов стало известно, что у Аманды наркотическая и алкогольная зависимость, из-за чего у нее даже возникали проблемы с законом. Актриса много лет находилась в реабилитационных центрах, лечилась в психбольницах. Актрису прекратили приглашать в кино, а ее внешность кардинально изменилась.

Аманда Байнс / Фото: Associated Press

Памела Андерсон

Американская актриса завоевала статус секс-символа в начале 1990-х годов, когда сыграла сексапильную блондинку в сериале "Спасители Малибу". Годы оставили свой отпечаток на внешности Памелы. В сериале артистке было 25 лет, а сейчас же 56. Однако актриса в попытках сохранить как можно дольше молодость, делала уколы красоты и пластические операции, что кардинально изменило ее внешность.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Роуз Макгоуэн

Внешность американской актрисы кардинально изменилась в 2007 году, однако не по своей воле. Роуз попала в страшную аварию и чудом осталась в живых. Однако от ее прежней внешности не осталось и следа. Знаменитость пыталась вернуть прежний вид с помощью пластики, но многочисленные процедуры красоты не помогли.

Роуз Макгоуэн / Фото: Associated Press

Кортни Кокс

Американская актриса принялась делать уколы красоты еще в молодости. Даже во время съемок сериала "Друзья" Кортни уже выглядела иначе, нежели в первых сезонах. Сейчас Кокс сожалеет, что в молодости колола себе филеры, что повлияло на ее внешность.

Кортни Кокс / Фото: Associated Press

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