Актеры, которые кардинально изменились для роли: Бэйл похудел на 30 кило, а Терон набрала 23

Профессия актера очень сложная. Голливудские знаменитости знают это как никто другой. Для роли в кино актеры решаются на безумные поступки.

В частности, месяцами готовятся, перенимают характеры персонажей и воспроизводят их внешность. Порой, чтобы реализовать на экране того или иного героя, актерам приходится решаться на серьезные перевоплощения. В частности, резко худеть или набирать вес, менять прическу и многое другое.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о голливудских актерах, которые ради роли в кино изменялись до неузнаваемости.

Кристиан Бэйл ("Машинист")

Голливудский актер в 2004 году сыграл в фильме "Машинист" главную роль. По сюжету его персонаж не спит уже целый год, ничего не ест и превратился в подобие живого скелета. Кристиану для съемок в ленте нужно было иметь соответствующую физическую форму. Хотя Бэйл и весил тогда около 81 кило, и у него была мускулистая масса, однако от роли отказываться не стал.

Кристиан Бэйл / Фото: Getty Images

Кристиану за четыре месяца удалось похудеть более чем на 30 кило. Да начала съемок "Машиниста" Бэйл, рост которого составляет 183 см, весил чуть больше 50 килограмм. Как признался актер, когда он готовился к роли, почти ничего вообще не ел. Тем временем чувство голода Кристиан запивал водой.

Кристиан Бэйл в фильме "Машинист" / Фото: скриншот с видео

Впрочем, набрать снова вес актер сумел достаточно быстро, ведь после ленты "Машинист" он сыграл роль Бэтмена, где его персонаж должен иметь мускулистую массу и соответствующий вес. Бэйлу удалось набрать всего за несколько месяцев нужную физическую форму. Он занимался тренировками в зале, а также кардинально изменил свой рацион. Если раньше знаменитость ел минимальное количество калорий, то впоследствии максимальное.

Кристиан Бэйл в фильме "Бэтмен" / Фото: скриншот с видео

Джаред Лето ("Глава 27")

Американский актер сыграл в фильме, который вышел в 2007 году, роль убийцы музыканта Джона Леннона – Марка Дэвида Чемпена. Чтобы воплотить на экране фанатичного персонажа, Джареду пришлось набрать 30 кило.

Джаред Лето / Фото: Associated Press

Лето, чтобы набрать вес, ел много калорийной пищи. В частности, в рационе актера было много мороженого и пиццы. Также знаменитость специально не спал ночью, ведь бессонница нарушает обмен веществ. Впрочем, такие эксперименты Джареда оказались тщетными. Ленту не оценили критики, а здоровье актера пошатнулось. У него начала развиваться подагра (заболевание суставов, возникающее из-за отложения кристаллов мочевой кислоты), актер был близок к ожирению, а обмен веществ нарушился.

Джаред Лето в фильме "Глава 27" / Фото: скриншот с видео

Знаменитости понадобился год, чтобы вернуть свою форму. Артист соблюдал специальную диету, а также занимался ежедневно фитнесом не менее часа.

Джаред Лето / Фото: Getty Images

Шарлиз Терон ("Монстр")

Американская актриса и ленте "Монстр" в 2003 году сыграла роль серийной убийцы Эйлин Уорнос. Ради съемок в этом фильме Шарлиз изрядно изменилась, секс-символа было просто не узнать.

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

Знаменитость вообще не пользовалась косметикой, носила зубные протезы, осветила и частично сбрила брови, на ее лицо наносили временные татуировки. Также актрисе пришлось набрать 14 килограммов. Шарлиз, чтобы достичь нужного веса для роли в фильме, ела пончики и чипсы.

Шарлиз Терон в фильме "Монстр" / Фото: скриншот с видео

После съемок в фильме "Монстр" актрису ждала новая роль, ради которой ей нужно было похудеть за месяц. Поэтому Шарлиз подобрала себе суровую диету, а также актриса несколько часов в день тренировалась в спортзале.

Кстати, в 2018 году актриса сыграла главную роль в фильме "Талли", ради которой она набрала 23 кило. Звезда набрала вес всего за три месяца, ведь ела немало калорийной пищи. Знаменитость даже просыпалась ночью, чтобы съесть тарелку макарон с сыром.

Шарлиз Терон в фильме "Талли" / Фото: скриншот с видео

Однако похудеть знаменитости было уже не так-то легко. Чтобы сбросить лишние 23 кило, Терон понадобился год. Она соблюдала строгую диету, а также много времени проводила в спортзале.

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

Натали Портман ("Черный лебедь")

Американская актриса сыграла в 2010 году роль одержимой балерины. У знаменитости была стройная фигура, но ради роли ей пришлось похудеть. Полгода актриса занималась тренировками, которые длились восемь часов.

Натали Портман / Фото: Associated Press

Также Натали соблюдала строгую диету. Большими усилиями Портман похудела на 12 кило, и ее вес составлял всего 43 килограмма. Впрочем, ее старания не были тщетны. За роль в ленте Натали наградили "Оскаром".

Натали Портман в фильме "Черный лебедь" / Фото: скриншот с видео

Брендан Фрейзер ("Кит")

Американский актер в фильме 2022 года сыграл роль мужчины по имени Чарли, который набрал 270 кило на фоне потери любовника. Впрочем, актер для съемок в кинокартине "Кит" действительно набрал 272 кило.

Брендан Фрейзер в фильме "Кит"

Впрочем, до роли в фильме Брендан уже имел лишний вес. Кило актер начал набирать после полученной травмы во время съемок "Мумии", а также на фоне стресса.

Брендан Фрейзер в фильме "Мумия" / Фото: скриншот с видео

Мэттью Макконахи ("Далласский клуб покупателей")

Американский актер сыграл в ленте "Далласский клуб покупателей", премьера которой состоялась в 2013 году, больного СПИДом Рона Вудруфа. Ради роли за пять месяцев знаменитость похудел с 85 кило до 61.

Мэттью Макконахи / Фото: Associated Press

Актер сидел на специальной диете. Мэттью мог съесть немного рыбы, овощей и яичных белков, а на десерт – диетический пудинг. Также актер пил много вина.

Мэттью Макконахи в фильме "Далласский клуб покупателей" / Фото: скриншот с видео

Энн Хэтэуэй ("Отверженные")

Известная актриса ради роли женщины легкого поведения в ленте "Отверженные" в 2012 году похудела почти на 12 кило. Знаменитость сидела на строгой диете и практиковала голодание. Семь кило ей удалось сбросить уже через две недели. Также актриса состригла свои длинные волосы.

Энн Хэтэвуэй / Фото: instagram.com/annehathaway

Энн настолько отдалась своей роли, что ее старания оценили по достоинству кинокритики. Знаменитость получила "Оскар".

Энн Хэтэвуэй в фильме "Отверженные" / Фото: скриншот с видео

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