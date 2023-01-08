Актеры, которые погибли на съемочной площадке: Кевин Смит упал с высоты, а Брэндона Ли застрелили

С актерами во время съемок картин иногда случаются несчастные случаи, которые стоят им жизни.

Актерская профессия далеко не самая экстремальная деятельность, но иногда эта работа может быть по-настоящему опасной и рискованной.

На съемочной площадке может случиться несчастный инцидент, который будит стоить актеру жизни.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о знаменитостях, которые погибли во время работы над фильмом или сериалом.

Джон-Эрик Хексам

Актер погиб в возрасте 26 лет во время съемок сериала "Прикрытия". Работа над лентой затягивалась, и чтобы как-то развлечься Хексам в шутку приставил к виску пистолет и выстрелил холостым патроном. При выстреле с такого близкого расстояния холостой патрон, покрытый металлом, повредил череп актера и вызвал кровоизлияние. Джон-Эрик скончался в больнице. Несчастный случай произошел 12 октября 1984 года.

Джон-Эрик Хексам / Фото: Getty Images

Рой Киннир

Британский актер трагически погиб, когда работал в фильме "Возвращение мушкетеров". 19 сентября 1988 года, во время съемок одной из сцен, Рой упал с лошади и получил серьезный перелом таза. Киннира срочно госпитализировали в больницу. Однако на следующий же день он скончался от инфаркта.

Рой Киннир / Фото: Getty Images

Брэндон Ли

Популярный американский актер и сын легендарного мастера боевых искусств Брюса Ли – Брэндон Ли – погиб в возрасте 28 лет во время съемок фильма "Ворон". Смерть знаменитости была случайной. По сюжету картины герой Брэндона спасал невесту от преступников. Персонаж актера Майкла Масси должен был стрелять холостыми патронами в Ли-младшего. Впрочем, члены съемочной группы не заметили застрявшую в стволе заглушку. Во время выстрела холостой патрон стал боевым.

В результате пуля попала в живот Брэндона и застряла в позвоночнике. Актера срочно отвезли в больницу, но через 12 часов он скончался. Несчастный инцидент произошел 31 марта 1993 года.

Брэндон Ли / Фото: Associated Press

Кевин Смит

Популярного актера, который прославился благодаря роли бога войны Ареса в сериале "Зена – королева воинов", не стало 15 февраля 2002 года. Знаменитость во время съемок фильма "Доблестные воины 2: Возвращение в Тао" упал с высоты и серьезно травмировал голову. В одной из больниц Пекина Кевин упал в кому, а через 10 дней после падения умер.

Кевин Смит в сериале "Зена - королева воинов"

Джон Риттер

Популярный американский актер и продюсер Джон Риттер скончался 11 сентября 2003 года. Во время съемок фильма "8 простых правил для друга моей дочери-подростка", знаменитости вдруг стало плохо. Актер пожаловался на тошноту и боль в груди и потерял сознание. Джона срочно госпитализировали в больницу, где ему сделали операцию. Однако в тот же день Риттера не стало.

Впоследствии стало известно, что актер скончался от диссекции аорты в результате порока неизвестного происхождения.

Джон Риттер / Фото: Getty Images

Стив Ирвин

Известный австралийский натуралист, тележурналист и актер Стив Ирвин трагически погиб 4 сентября 2006 года, когда снимал документальный сериал "Смертельно опасные существа океана". Во время работы над лентой Ирвин нырнул с аквалангом под воду, чтобы снять скатов у Большого барьерного рифа. Однако, в этот момент Стива ударил в грудь огромный скат-шипохвост, пронзив сердце и легкие. Вертолет с бригадой медиков через 30 минут прибыл на остров. Впрочем, врачи не успели оказать первую помощь, а лишь констатировали смерть.

Со Стивом также работал оператор, который снял на пленку инцидент со скатом. Однако все записи были уничтожены по просьбе семьи погибшего.

Стив Ирвин / Фото: Getty Images

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