Актеры с гримом и без: как выглядят в реальной жизни Плавалагуна, Волан-де-Морт и другие

Создатели фильмов или сериалов до мелочей продумывают все детали, а особенно – что касается персонажей.

На ту или иную роль тщательно подбирают актера или актрису. Но недостаточно, чтобы артист был внешне похож на персонажа. Почти всегда актерам наносят профессиональный грим. Однако, если же кому-то делают незначительный макияж, то других меняют просто до неузнаваемости.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку об актерах, которых кардинально изменили гримом. Предлагаем узнать, кто скрывается за маской известных экранных персонажей.

Дева Плавалагуна ("Пятый элемент")

Оперную певицу Деву Плавалагуну из фильма "Пятый элемент" воплотила на экранах французская актриса Майвен Ле Беско. Персонажа ленты придумал режиссер Люк Бессон. Облик Плавалагуны разрабатывал Джон Коппингер, а вот платье оперной певицы изготовлял известный французский модельер. Кстати, сам грим персонажа был достаточно сложным. Актрисе пришлось красить кожу в голубой цвет, а также носить "резиновый шлем", к которому были прикреплены длинные элементы костюма.

Майвенн Ле Беско

Уильям "Притоп" Тернер ("Пираты Карибского моря: сундук мертвеца")

Уильям "Притоп" Тернер – это персонаж из фильма "Пираты Карибского моря: сундук мертвеца". Он был пиратом и дал клятву служить Дэви Джонсу. Весь экипаж корабля пиратов был сделан с помощью технологий. Однако Тернера-старшего, которого воплотил на экранах шведский актер Стеллан Скарсгард, гримировали каждый день. Для достижения большей реалистичности гримеры работали над персонажем Стеллана четыре часа.

Стеллан Скарсгард

Пеппер ("Американская история ужасов")

Американской актрисе Наоми Гроссман, которая воплотила на экранах пациентку психушки Пеппер в "Американской истории ужасов", пришлось серьезно перевоплотиться ради роли. Знаменитость каждый день гримировали по три часа. Более того, Наоми пришлось ради роли полностью побрить свои волосы.

Наоми Гроссман

Пеннивайз ("Оно")

Шведский актер Билл Скарсгард сыграл роль жуткого клоуна Пеннивайза в экранизации романа Стивена Кинга "Оно". Артисту каждый день наносили немало грима, это занимало много времени. В перерывах между съемками Билл часто просто оставался в образе. Лицо актера окрашивали белой краской. Также Биллу одевали специальный парик.

Билл Скарсгард

Лорд Волан-де-Морт ("Гарри Поттер")

Поклонники "Гарри Поттера" прекрасного знают персонажа фильма, темного волшебника Лорда Волан-де-Морта. Его роль воплотил на экранах английский актер Рэйф Файнс. Грим актеру на съемках наносили ежедневно по два часа три человека. Кстати, в мире кино это считается достаточно быстро. Знаменитости клеили на брови наклейки, делали небольшие вены на лице, затемняли глаза, делали накладные зубы и ногти. А вот уже нос, а точнее его отсутствие, сделали с помощью спецэффектов.

Рэйф Файнс

Король Ночи ("Игра престолов")

Может показаться, что Король Ночи из сериала "Игра престолов" – это творение спецэффектов. Однако его воплотил на экранах актер Ричард Брейк. Профессиональные гримеры сделали Королю Ночи реалистичный вид. Ему полностью делали другое лицо из специального силикона, а также он носил голубые линзы.

Ричард Брейк

Хеллбой ("Хеллбой: Герой из пекла")

Персонажа Хеллбоя на экранах воплотил американский актер Рон Перлман. Каждый день знаменитости почти четыре часа делали грим. Больше всего времени занимало лицо. Рону делали специальные накладки из силикона и латекса, а также вставляли обрезанные рога. Тело актера покрывали большими силиконовыми накладками красного цвета, но места стыков окрашивали вручную.

Рон Перлман

Мистик ("Люди Икс: первый класс")

Американскую актрису Дженнифер Лоуренс ради роли Мистик в фильме "Люди Икс: первый класс" ежедневно гримировали по восемь часов. Тело актрисы полностью покрывали специальными накладками и окрашивали. Правда, для реалистичности кожи персонажа Дженнифер маленькие детали окрашивали вручную. В конце актрисе делали прическу, а также надевали ей ярко-желтые линзы.

Дженнифер Лоуренс

Тейд ("Планета обезьян")

Роль генерала Тейда в фильме "Планета обезьян" реализовал на экранах английский актер Тим Рот. Ежедневно 4-5 часов ему делали специальный грим. На голову знаменитости одевали специальную маску, которая покрывала только часть лица. Далее актеру делали грим, накладывали волосы и одевали специальные зубные протезы.

Тим Рот

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