Актеры Стрельников и Литвиненко впервые рассказали о своей свадьбе: "Надо научиться жить вместе"

Украинские актеры Виктория Литвиненко и Сергей Стрельников, которые в сериале "Лікарка за покликанням" сыграли семейную пару, откровенно рассказали о личной жизни.

Супруги дали интервью изданию Viva! В частности, они впервые рассказали, какой была их свадьба. Оказалось, что пара не торопилась идти под венец. У влюбленных довольно эмоциональные характеры, поэтому они присматривались друг к другу.

"Свадьбу не сразу сыграли, потому что с такими характерами, как у нас, нужно научиться жить вместе", — говорит Стрельников.

Сергей Стрельников и Виктория Литвиненко / Фото: viva.ua

Наконец, актер таки сделал предложение своей коллеге. Как вспоминает Литвиненко, свадьба была небольшая. Молодожены разделили этот день в кругу самых близких и родных. Но, как говорит актриса, она была очень счастлива. Более того, когда Виктория вспоминает о свадьбе, то охотно бы повторно вышла замуж за Сергея.

"У нас была небольшая свадьба, и каждый раз, как ее вспоминаю, мне хочется снова выйти замуж за Сергея. Это был классный и счастливый день нашей жизни", — признается Виктория.

Кстати, была на свадьбе влюбленных изюминка. К алтарю актриса шла под мелодию, которую наигрывали на волынке. Это была инициатива Стрельникова, который любит все шотландское.

Сергей Стрельников и Виктория Литвиненко / Фото: viva.ua

"Когда я забирал Викторию из салона красоты, и мы должны были ехать на локацию, где проходила свадьба, я встретил мужчину, который играл на волынке. Сразу решил, что Виктория должна идти к алтарю под звуки шотландской волынки. Потому что мне нравится все шотландское", – делится актер.

Также супруги признались, ревнуют ли друг друга. По словам влюбленных, они не дают повода для таких эмоций. Впрочем, Стрельников может приревновать жену. Актер вспомнил, как Виктории однажды подарили немалый букет роз, так он тогда не сдержался и проявил эмоции. Стрельников же говорит, что жене таких поводов для ревности не дает.

Сергей Стрельников и Виктория Литвиненко / Фото: viva.ua

"Мы не даем поводов. Мы за честность. Если я понимаю, что моя жена может нравиться другим мужчинам, потому что Виктория очень красивая, я не могу к этому относиться очень спокойно. Поэтому да, конечно, что я ревнивый... Когда подарили розы, то помню, что нервничал сильно по этому поводу. Прихожу домой и вижу большой роз. Роз ровно столько, сколько ей лет. И я прицепился к жене – откуда у тебя эти розы? Помню, как завелся из-за этого. В свою очередь я стараюсь своей жене не давать повода ревновать", - говорит актер.

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