Актеры "Уэнздей" в гриме и без: как выглядят звезды сериала в реальной жизни

Кто-то из актеров вообще не изменился, а кого-то совсем не узнать.
Американский сериал "Уэнздей" после выхода на экраны стал очень популярен и за короткий промежуток времени набрал рекордное количество просмотров.
Тем временем актеры ленты мгновенно проснулись известными. Звезды сериала завоевали приверженность публики не только великолепной актерской игрой, но и внешним видом. Кто-то из актеров почти не изменился, а кого-то загремировали настолько, что в реальной жизни артиста совсем не узнать.
Редакция сайта TСН.ua предлагает просмотреть, как выглядят актеры из нашумевшего сериала "Уэнздей" в сценическом гриме и без него.
Дженна Ортега (Уэнздей Аддамс)
В сериале актриса играет роль мрачной, безразличной, безэмоциональной Уэнздей Аддамс, которая любит все черное и мрачное.
В реальной жизни Дженна Ортега кардинально отличается от своей героини по сериалу. В актрисы, в отличие от Уэнздей, коричневые волосы, а не полностью черные. Знаменитость охотно позирует на красных дорожках в разнообразных платьях. На снимках Дженна часто улыбается и привлекает своей искренней улыбкой.
Эмма Майерс (Энид Синклер)
В сериале Эмма сыграла роль Энид Синклер – подругу Уэнздей. Героиня Майерс любит все розовые, у нее белые волосы и даже две окрашенные пряди в розовый и синий цвета.
В реальной жизни актриса не такая поклонница розового цвета. У знаменитости короткие волосы, но коричневые.
Правда, Эмме, похоже, понравилось, как она выглядела, когда была блондинкой. Теперь актриса немного осветила цвет волос.
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Перси Хайнс Уайт (Ксавье Торп)
В сериале Перси сыграл одного из учеников школы "Невермор", который влюблен в Уэнздей. У персонажа актера длинные коричневые волосы, которые у него обычно завязаны в хвостик.
В реальной жизни у Перси тоже в последнее время длинные волосы, которые он, вероятно, отрастил для роли в сериале. Впрочем, обычно у него короткая стрижка. Также Перси практикует с цветом волос.
Кристина Риччи (Мерилин Торнхилл)
В сериале актриса сыграла роль одной из учительниц школы "Невермом" Мэрилин Торнхилл, которая скрывает немало тайн. У нее были рыжие волосы, она ярко одевалась и носила очки.
В реальной жизни брюнетка Кристина с короткими волосами. Также актриса делает себе другой макияж и не одевает очки.
Кстати, в сериале Риччи пришлось столкнуться с растениями, особенно комнатными, которые растут в горшке. Однако в реальной жизни актриса боится таких растений, ведь на них собирается много пыли.
Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша Аддамс)
Мама Уэнздей – Мортиша Аддамс – предстает перед зрителями эффектной брюнеткой, которая просто завораживает своей внешностью. У Мортиши длинные прямые черные волосы, яркий макияж, но в темных цветах. Также Аддамс одевает черные длинные платья, которые подчеркивают фигуру.
В реальной жизни в актрисы темно-коричневые волнистые волосы. Кэтрин часто тоже одевает длинные платья, но не всегда черные. Знаменитость любит яркий макияж, но в теплых цветах.
Луис Гузман (Гомес Аддамс)
Актер в сериале играет роль отца Уэнздей – Гомеса Аддамса. У него специфическая прическа, а также коротенькие усы.
В реальной жизни Луис не слишком внешне отличается от своего персонажа. Правда, у него другая прическа с легкой сединой и нет усов, а есть борода.
Фред Армисен (дядя Фестер)
Актер в сериале сыграл роль криминального дяди Уэнздей – Фестера Аддамса. У героя Фреда слишком светлый цвет лица, как будто на него никогда не попадали солнечные лучи. Также Фестер лысый и у него огромные синяки под глазами.
Тем временем в реальной жизни актер кардинально отличается от своего персонажа. У Фреда не короткие волосы, он носит очки и костюмы. И, конечно, у актера в реальной жизни не такой белый цвет кожи.
Джордж Бурча (дворецкий Ларч)
Актер в сериале сыграл мрачного дворецкого семейства Аддамс. В ленте у Джорджа была роль второго плана, так что он почти не появлялся на экране. Но, несмотря на это, он полюбился зрителям.
Еще более популярным Бурча стал после того, как в Сети показали, как он выглядит без сценического грима. Актер просто шокировал своей внешностью. В реальной жизни Джордж нереальный красавец.
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