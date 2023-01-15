Актеры "Уэнздей" в гриме и без: как выглядят звезды сериала в реальной жизни

Кто-то из актеров вообще не изменился, а кого-то совсем не узнать.

Американский сериал "Уэнздей" после выхода на экраны стал очень популярен и за короткий промежуток времени набрал рекордное количество просмотров.

Тем временем актеры ленты мгновенно проснулись известными. Звезды сериала завоевали приверженность публики не только великолепной актерской игрой, но и внешним видом. Кто-то из актеров почти не изменился, а кого-то загремировали настолько, что в реальной жизни артиста совсем не узнать.

Редакция сайта TСН.ua предлагает просмотреть, как выглядят актеры из нашумевшего сериала "Уэнздей" в сценическом гриме и без него.

Дженна Ортега (Уэнздей Аддамс)

В сериале актриса играет роль мрачной, безразличной, безэмоциональной Уэнздей Аддамс, которая любит все черное и мрачное.

Дженна Ортега в роли Уэнздей Аддамс

В реальной жизни Дженна Ортега кардинально отличается от своей героини по сериалу. В актрисы, в отличие от Уэнздей, коричневые волосы, а не полностью черные. Знаменитость охотно позирует на красных дорожках в разнообразных платьях. На снимках Дженна часто улыбается и привлекает своей искренней улыбкой.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Эмма Майерс (Энид Синклер)

В сериале Эмма сыграла роль Энид Синклер – подругу Уэнздей. Героиня Майерс любит все розовые, у нее белые волосы и даже две окрашенные пряди в розовый и синий цвета.

Эмма Майерс в роли Энид Синклер

В реальной жизни актриса не такая поклонница розового цвета. У знаменитости короткие волосы, но коричневые.

Эмма Майерс / Фото: instagram.com/ememyers

Правда, Эмме, похоже, понравилось, как она выглядела, когда была блондинкой. Теперь актриса немного осветила цвет волос.

Для просмотра листайте вправо

Перси Хайнс Уайт (Ксавье Торп)

В сериале Перси сыграл одного из учеников школы "Невермор", который влюблен в Уэнздей. У персонажа актера длинные коричневые волосы, которые у него обычно завязаны в хвостик.

Перси Хайнс Уайт в роли Ксавье Торпа

В реальной жизни у Перси тоже в последнее время длинные волосы, которые он, вероятно, отрастил для роли в сериале. Впрочем, обычно у него короткая стрижка. Также Перси практикует с цветом волос.

Перси Хайнс Вайт / Фото: Associated Press

Кристина Риччи (Мерилин Торнхилл)

В сериале актриса сыграла роль одной из учительниц школы "Невермом" Мэрилин Торнхилл, которая скрывает немало тайн. У нее были рыжие волосы, она ярко одевалась и носила очки.

Кристина Риччи в роли Мэрилин Торнхилл

В реальной жизни брюнетка Кристина с короткими волосами. Также актриса делает себе другой макияж и не одевает очки.

Кристина Риччи / Фото: Associated Press

Кстати, в сериале Риччи пришлось столкнуться с растениями, особенно комнатными, которые растут в горшке. Однако в реальной жизни актриса боится таких растений, ведь на них собирается много пыли.

Кристина Риччи в роли Мэрилин Торнхилл

Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша Аддамс)

Мама Уэнздей – Мортиша Аддамс – предстает перед зрителями эффектной брюнеткой, которая просто завораживает своей внешностью. У Мортиши длинные прямые черные волосы, яркий макияж, но в темных цветах. Также Аддамс одевает черные длинные платья, которые подчеркивают фигуру.

Кэтрин Зета-Джонс в роли Мортиши Аддамс

В реальной жизни в актрисы темно-коричневые волнистые волосы. Кэтрин часто тоже одевает длинные платья, но не всегда черные. Знаменитость любит яркий макияж, но в теплых цветах.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Луис Гузман (Гомес Аддамс)

Актер в сериале играет роль отца Уэнздей – Гомеса Аддамса. У него специфическая прическа, а также коротенькие усы.

Луис Гузман в роли Гомеса Аддамса

В реальной жизни Луис не слишком внешне отличается от своего персонажа. Правда, у него другая прическа с легкой сединой и нет усов, а есть борода.

Луис Гузман / Фото: Associated Press

Фред Армисен (дядя Фестер)

Актер в сериале сыграл роль криминального дяди Уэнздей – Фестера Аддамса. У героя Фреда слишком светлый цвет лица, как будто на него никогда не попадали солнечные лучи. Также Фестер лысый и у него огромные синяки под глазами.

Фред Армисен в роли Фестера Аддамса

Тем временем в реальной жизни актер кардинально отличается от своего персонажа. У Фреда не короткие волосы, он носит очки и костюмы. И, конечно, у актера в реальной жизни не такой белый цвет кожи.

Фред Армисен / Фото: Associated Press

Джордж Бурча (дворецкий Ларч)

Актер в сериале сыграл мрачного дворецкого семейства Аддамс. В ленте у Джорджа была роль второго плана, так что он почти не появлялся на экране. Но, несмотря на это, он полюбился зрителям.

Дворецкий из сериала "Уэнздей" Джордж Бурча / Фото: instagram.com/george_burcea

Еще более популярным Бурча стал после того, как в Сети показали, как он выглядит без сценического грима. Актер просто шокировал своей внешностью. В реальной жизни Джордж нереальный красавец.

Читайте также: