Активист Сергей Стерненко обьявил о помолвке с загадочной избранницей и впервые показал ее на фото

Украинский активист Сергей Стерненко сообщил об изменениях личной жизни.

Так, сегодня, 30 ноября, Стерненко в Instagram сообщил о помолвке. Активист впервые за долгое время показал свою избранницу. Счастливые возлюбленные позируют на фоне собора. В публикации Сергей нежно обратился к невесте со словами благодарности и выразил искренние чувства.

"Обручились. Спасибо тебе за то, что всегда со мной в самые трудные моменты жизни и во время всех взлетов и падений. Люблю", — восхитил Сергей.

Сергей Стерненко с невестой / Фото: instagram.com/s_sternenko

Отметим, свою личную жизнь Сергей Стерненко держит за семью замками. Впрочем, ранее в Сети все же появлялась информация об избраннице активиста – Наталье Усатенко. О девушке известно, что она работала в пресс-службе Ульяны Супрун. Сейчас же ее соцсети закрыты.

Несмотря на такую непубличность отношений, в 2019 году Сергей рассказывал, что познакомился с Наталией во время одного из судебных заседаний в Одессе по делу россиян и коллаборантов, участвовавших в мятеже 2 мая в Одессе. Пара сначала жила в Одессе, но потом переехала в столицу Украины.

Напомним, недавно продюсер Ирина Горовая также рассекретила своего возлюбленного, с которым вместе уже около четырех лет. Звезда сделала неоднозначное заявление об их романе.

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