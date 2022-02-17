Активист Стерненко показал, как Alina Pash летела из Москвы в Крым в 2015 году

В распоряжении активиста оказались маршруты поездок артистки за 2015-2016 год.

Украинский активист Сергей Стерненко, тот самый, который ранее обратился к вещателю с заявлением, что справка Alina Pash о том, что она в 2015 году ехала в Крым с территории Украины – подделка, имеет еще одни доказательства.

Так, в своем Telegram-канале Стерненко обнародовал все зарубежные маршруты Паш за 2015-2016 год. По собственным источникам активист установил, что 11.08.2015 Алина Паш из Киева вылетела в Москву. 12.08.2015 из Москвы Паш прилетела в оккупированный Крым. 14.08.2015 из Домодедово прилетела в Киев.

Как мы сообщали ранее, история с тем, действительно ли Паш нарушала закон и летела через Москву в Крым, или посещала оккупированный полуостров через территорию Украины, получилась запутанной.

Справка о том, что Паша въезжала в Крым со стороны Украины – оказалась фейковой. И ее, по словам Паш, "Суспильному" предоставил член ее команды, потому что в то время она болела и не могла получить ее лично.

Затем певица самостоятельно обратилась в Госпогранслужбу с запросом предоставить ей справку. Однако данные о пересечении границы/админ. границы с Крымом пограничники сохраняют пять лет. Поскольку визит Паш в Крым был в 2015-м, этот срок давно истек.

"Не стоит думать, что ты самая умная и что Photoshop тебе поможет. Украинцы не идиоты, а правда всегда выходит на поверхность", — резюмировал свое сообщение Стерненко.

Кто же теперь будет представлять Украину на "Евровидении-2022", организаторы нацотбора решат 18 февраля.

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