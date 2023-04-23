Активист Стерненко посмеялся над предательницей Ани Лорак за ее "помощь ВСУ": "Плюс 80 тысяч на дроны"

Пока певица-изменница Ани Лорак пытается усидеть на двух стулах, ее карьера сходит на нет.

В России концерты артистки активно отменяют и предлагают вообще выгнать ее из страны, потому что она якобы помогает украинской армии. Масло в огонь добавляют украинские знаменитости и волонтеры, активно трогающие Лорак за ее "позицию".

Так, с предательницы посмеялся активист Сергей Стерненко, написавший в своих соцсетях, что певица передала 80 тысяч гривен на приобретение дронов.

"Плюс 80 000 гривен на дроны от Ани Лорак! Спасибо Каролине, которая даже в таких непростых условиях продолжает поддерживать борьбу против российских уродов! Друзья, это не шутка. Ани Лорак не в первый раз помогает ВСУ", — поспешил предатель волонтер.

Сергей Стерненко посмеялся над Ани Лорак/Фото: twitter.com/sternenko

Россияне же с легкостью верят всем шуткам украинцев и продолжают "сливать" Лорак. Отметим, что это уже не первый раз, когда в Сети так смеются над певицей. Недавно волонтер и ведущий Сергей Притула в комментариях под сообщением Лорак "поблагодарил" ее за активные донаты.

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