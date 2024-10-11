Певица-предательница Ани Лорак снова оказалась на месте шута из-за своей пророссийской позиции.

Пока "голубка мира" открыто поддерживает геноцид украинцев, украинский активист Сергей Стерненко решил еще больше насолить певице и свести ее карьеру в РФ насмарку.

Дело в том, что путинистка уже давно находится под контролем российских органов. Все потому, что в свое время ее заподозрили в тайной финансовой помощи украинскому войску. Однако после недавней проверки запуганная Лорак даже делала публичное признание в приверженности "простым людям в России".

Однако такое отбеливание своей репутации, похоже, снова не поможет Ани Лорак. Ибо активист Сергей Стерненко снова прерывает спокойную жизнь певицы в Венеции и подливает масла в огонь. Так, под одним из последних постов кремлевской марионетки украинец поблагодарил ее за якобы донаты украинской армии. Тем самым намекнул государственным органам РФ, чтобы они еще более тщательно присмотрелись к своей фанате. Блогера в его замысле поддержали и другие украинцы своими комментариями.

Ани Лорак и Сергей Стерненко / Фото: instagram.com/anilorak

"Спасибо за помощь и доверие! Будет использовано с максимальной пользой!", — с иронией написал Сергей Стерненко.

Напомним, недавно актер Стивен Сигал сделал циничное заявление о готовности воевать на стороне оккупантов и даже обратился к Путину.

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