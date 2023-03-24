Актриса Алла Мартынюк шокировала, как бывший муж-россиянин угрожал их дочери

Экс-солистка группы "Сливки", а ныне внештатная советница главнокомандующего Валерия Залужного Алла Мартынюк поделилась личным.

Актриса, ныне активно занимающаяся волонтерством, рассказала, что в начале полномасштабного вторжения ее бывший муж-россиянин нанес их 16-летней дочери Полине серьезный стресс.

В программе ЖВЛ Мартынюк призналась, как мужчина звонил по телефону дочери и угрожал:

"Он поддерживает российскую агрессию. Написал, что он въедет сюда. Говорит: "Доченька, я уже скоро буду рядом". Я ее очень долго выводила эмоционально... Как так, говорит: "Папа, ты едешь меня убивать?". "Ты же знаешь, я за мир, я вступил в ряды русской армии". Потом он смеялся, говорит: "Я шутил", — шокировала подробностями Мартынюк.

Алла Мартынюк об угрозах пророссийского экс-супруга и потере близких на войне

После такой шутки и дочь, и Алла заблокировали мужчину во всех мессенджерах. Однако "горе-юморист" пытался снова выйти с ними на связь. "Он уже где-то в Польше, потому что он как-то меня набрал. Был +4, я вижу номер, и: "Алло, алло. Алла, вы до сих пор на меня злитесь?". Я такая: "До свидания", — рассказала артистка.

Если первый муж Аллы в черном списке, то второй, - украинский актер Дмитрий Суржиков, всегда желанный гость в доме Аллы. По словам актрисы, он общается с детьми и поддерживает ее.

Дмитрий очень близок с обеими девочками Аллы. Полинку он воспитывал около двух лет. А 12-летняя Эмилия вообще самая младшая дочь Дмитрия. Он был рядом с ней всю жизнь, даже после развода с Мартынюк.

Алла Мартынюк с экс-мужем Дмитрием Суржиковым и их дочерью

Напомним, ранее экс-солистка группы "Сливки" Алла Мартынюк рассказала, как убегала из России и почему оказалась на Донбассе.

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