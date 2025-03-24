Актриса Анна Сагайдачная скрыла свой первый брак и назвала причину: "Не воспринимаю его"

Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная раскрыла тайну своего первого брака.

Дело в том, что Анна публично вспоминала, что была замужем только с Евгением Третьяком и называла это первым браком. Однако оказалось, что до этого актриса также узаконивала отношения. По ее словам, случилось это в студенческие годы со значительно старшим мужчиной. Однако в силу юного возраста и недостатков избранника брак продлился недолго. Так что звезда не признает его, хотя юридически разведена дважды.

"С Женей (экс-супругом – прим. ред.) юридически второй брак. А о первом нечего говорить. Не воспринимаю его. У меня ID-карта – там нет никаких (записей – прим. ред.). Мы были студентами. Хороший человек, вопросов нет. Мы встречались, а потом подумали, что надо расписаться. Это не было по приколу. Но там сразу начались проблемы. Он сразу же ревновал к моей работе. И все – я уехала на съемку за границу. Но это не потому, что я не уважаю человека, а просто потому, что это не принесло никаких результатов. Мы просто встречались и разошлись", – поделилась Анна в интервью Славе Демину.

Анна Сагайдачная / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Через некоторое время актриса закрутила роман со своим будущим вторым мужем Евгением Третьяком. У супругов родился сын Тимур. Впрочем, в 2023 году пара развелась. И уже через короткий период Анна встретила своего третьего избранника, имя которого не раскрывает. Известно, что он предприниматель и вместе с актрисой больше года. За это время они стали родителями доченьки, которую Сагайдачная родила в конце прошлого года. Интересно, что загадочный мужчина уже делал звезде предложение, но она отказала в браке и недавно назвала причину.

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