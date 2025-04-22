Актриса Библив раскрыла имя режиссера из РФ, который предлагал ей оральный секс за роль: "Мне было 19"

Виталина Библив

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Звезда сериала "Будиночок на щастя", актриса Виталина Библив, которая ранее заявила о замужестве, рассказала о неожиданных предложениях в начале карьеры.

Артистка припомнила свой путь развития в кино. Библив поделилась, что сначала снималась в массовке, но однажды у нее появилась возможность быстро улучшить свой статус в киномире. Правда, ужасным образом. В частности, тогда еще 19-летний Библив российский режиссер Александр Ашкенази предложил подняться по карьерной лестнице при одном унизительном условии. Он перешагнул моральные принципы и пытался склонить юную актрису к сексу. В ответ звезда резко послала его.

"Когда мне было 19 лет, был режиссер Александр Ашкенази. Он живет сейчас в дерьме. Я снималась в массовке, он ко мне подходит и говорит: "Если ты со мной переспишь или отс*с*шь мне, я тебе дам главную роль в новом проекте". А я ответила: "А не пошли бы вы…". У меня был выбор: синяя таблетка или красная…", — поделилась Виталина в интервью Маше Ефросининой.

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Виталина Библив

К слову, актриса была приятно удивлена своей резкой позицией. Ведь даже несмотря на юный возраст, она тщательно продумала все заранее и обошла позорное предложение. И в результате даже без таких договоренностей достигла значительных вершин на больших экранах.

"Тогда в 19 лет я почему-то поняла, что это неправильно. Я взвесила все. Я буду ему должна постоянно. Меня будут называть режиссерской подстилкой. Я говорю, я могла сразу или нет. Я пошла сниматься в массовке дальше. Так и не факт, что мне бы дали эту роль", — добавила артистка.

Напомним, недавно Виталина Библив раскрыла ужасы оккупации, в которой прожила больше месяца. Звезда шокировала, как составила завещание во время обстрелов и что там написала.