Актриса Билан призналась, как решилась на беременность в 47 лет и как отреагировала ее взрослая дочь

Виктория Билан / © instagram.com/vikki.bilan

Известная украинская актриса Виктория Билан призналась, как решилась на беременность в 47 лет и как на это отреагировала ее взрослая дочь.

5 октября в артистки и ее мужа-военного Владимира Ращука родился общий ребенок. На свет появился мальчик Ярема. Как говорит знаменитость, этот ребенок был очень сильно желанным, ведь они с мужем долгое время планировали беременность. Что же касается возраста, то Виктория Билан совсем об этом не думала. По словам артистки, она и в 50 лет не колебалась бы.

"Я совсем не думала о возрасте, просто очень хотела ребенка. Мне кажется, даже если бы беременность наступила в 50, я бы не колебалась. Наш мальчик - желанный, планируемый ребенок. Мы с мужем шли к этому много лет. Конечно, полномасштабная война немного изменила планы, остановила нас на какое-то время. Но желание стать родителями оставалось сильнее любых обстоятельств", - заверила артистка в интервью Oboz.ua.

Виктория Билан, Владимир Ращук и их сын / © instagram.com/vikki.bilan

Виктория Билан уже воспитывает 20-летнюю дочь Катю. Девушка очень сильно обрадовалась появлению на свет братика. Единственное, что она поинтересовалась у мамы, почему она так с этим затягивала.

"Сказала: "Почему я так долго ждала братика?". Нашей Кате - 20 лет. Откровенно говоря, нам было все равно, кто родится - мальчик или девочка. Но, когда узнали, что мальчик, очень обрадовались, потому что девочка у нас уже есть", - поделилась артистка.

Виктория Билан с мужем и дочерью / © instagram.com/vikki.bilan

