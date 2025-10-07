Актриса Билан рассказала о службе мужа Ращука на фронте: "Чувствовала страх, невыносимую боль"

Владимир Ращук и Виктория Билан / © instagram.com/vikki.bilan

Украинская актриса Виктория Билан, которая недавно стала мамой во второй раз, откровенно рассказала о службе мужа, актера Владимира Ращука, в рядах ВСУ.

Артист присоединился к армии еще в начале полномасштабной войны. Актриса тоже не теряла времени. Она отправила дочь на запад Украины и сама подписала контракт. Виктория Билан признается в интервью Oboz.ua, что пыталась быть как можно более полезной: работала в штабе, а затем как волонтер поехала к мужу на фронт. Правда, Владимир Ращук был против этой идеи и сразу отправил жену в безопасное место.

"Была на кухне, потом немного поездила на стрельбы, а потом поехала к мужу в Северодонецк. Хоть и под видом волонтера, но готовилась - в полном снаряжении, потому что планировала остаться. Приехала ночью к нему на "ноль". Он сказал: "Чтобы я тебя здесь больше не видел! Езжай домой, в штабе работы полно, еще и за тебя буду переживать", - говорит актриса.

Владимир Ращук и Виктория Билан

Виктория Билан признается, что ей было тяжело отпускать мужа. В частности, она очень сильно волновалась за его безопасность, чувствовала страх, что даже не могла спать ночью. В эти моменты артистку успокаивала дочь. Сама же актриса молилась, чтобы с ее возлюбленным все было хорошо.

"Как я его отпускала на фронт? Конечно, плакала. Чувствовала страх, невыносимую боль, отчаяние, были ночи совсем без сна. Но дочь сказала: "Мама, надо верить, что он вернется. И это от тебя зависит: будешь верить - он выживет. Будешь думать о плохом - будет плохо". Я постоянно чувствовала, когда у них был бой, когда ему было трудно. Внутри начиналось что-то очень горячее - до тошноты, до страха, такая тревога, которую невозможно перебить ничем. Тогда я изо всех сил начинала молиться и верила, что это поможет. Дома все было в иконах, ладаном жилье пропахло", - призналась артистка.

Владимир Ращук и Виктория Билан

Напомним, недавно у Виктории Билан и Владимира Ращука родился общий ребенок. Артистка призналась, как решилась на беременность в 47 лет.