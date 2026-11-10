Актриса Буйновская после тяжелой роли получила серьезный диагноз: случившееся со здоровьем звезды

Юлия Буйновская / © пресслужба каналу "1+1"

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Украинская актриса Юлия Буйновская откровенно рассказала о проблемах со здоровьем, переживших после эмоционально сложной киноработы.

Артистка призналась, что одно из ее профессиональных перевоплощений имело неожиданные последствия. После съемок она узнала о серьезном диагнозе. Речь идет о сахарном диабете второго типа. По словам Буйновской, заболевание обнаружили на фоне сильного стресса. Впоследствии ей удалось добиться ремиссии.

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«Это очень драматическая роль. Это трудная роль. У меня после нее диабет обнаружили. Оказывается, от стресса может быть. Вот так ко мне "приплыл" диабет второго типа. Я его вылечила. Никто не ожидал», – поделилась Юлия в интервью Алине Доротюк.

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Юлия Буйновская / © пресслужба каналу "1+1"

Речь идет о полнометражной ленте, пока не имеющей окончательного названия. Буйновская пояснила, что во время подготовки к драматическим ролям глубоко погружается во внутренний мир персонажей. Она настолько озабочена их трагедиями, что мысленно проживает потери и смерти, происходящие с героями. С течением времени актриса поняла, что такая эмоциональная вовлеченность может иметь вполне реальные последствия для ее организма.

«На сахарный диабет я не была готова, скажем так. Поэтому я так сильно к здоровью сейчас придирчива. Потому что оказывается, из-за таких стрессов — а это мои нервы, переживания, когда ты постоянно хоронишь людей в своей голове, в своей игре — мозг уже не отличает правду от вымышленного», — объяснила артистка.

Юлия Буйновская / © Viva

После этого опыта Юлия изменила отношение к профессиональным жертвам. Она и дальше готова к физическим трансформациям ради ролей, в том числе набора или потери веса, но при условии контроля специалистов. Эмоциональное и физическое истощение больше не считает необходимой платой за успех в профессии.

Напомним, недавно супруг Юлии Буйновской присоединился к рядам ВСУ. Звезда расплакалась и открыла подробности.

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