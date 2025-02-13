Актриса Буйновская раскрыла, как начались ее отношения с Козловым и как он сделал предложение во время войны

Украинская актриса Юлия Буйновская, которая сыграла главную роль в сериале "Парочка слідчих", рассекретила, как начались ее отношения с коллегой Егором Козловым и как он ей сделал предложение во время полномасштабной войны.

Пара познакомилась в 2020 году на съемочной площадке. Симпатия между артистами зародилась на актерских пробах. Когда их обоих утвердили на роль, Буйновская предложила коллегам читать вместе сценарий и готовиться. Юлия и Егор часто виделись, так что их симпатия друг к другу стала очевидной. Неделю спустя после начала съемок проекта влюбленные официально стали парой.

Юлия Буйновская и Егор Козлов / Фото: instagram.com/yehor_kozlov

"Наши отношения начались на съемочной площадке. Хотя зародились они еще на актерских пробах. Я помню, что тогда сразу возникла симпатия, даже из-за небольшого конфликта. Тогда я решила, что будет правильно, поскольку это мой первый сериал, очень хорошо подготовиться. И я предложила всем актерам читать сценарий вместе и готовиться. Мы с партнерами так читали где-то неделю. Ну, и поскольку мы частенько виделись, симпатия уже начинала проявляться. И когда начались съемки, где-то через неделю, кажется, мы начали встречаться", — рассказала актриса сайту 1plus1.ua.

Влюбленные еще зимой 2021 начали серьезно задумываться о браке. Егор Козлов планировал сделать предложение в Париже. У актеров даже были куплены билеты. Однако планы пришлось изменить. А потом началась полномасштабная война, которая застала Юлию в Харькове. После возвращения актрисы в Киев Козлов сделал ей предложение.

Юлия Буйновская и Егор Козлов / Фото: instagram.com/yehor_kozlov

"Мой муж хотел мне сделать предложение, как я уже потом узнала, зимой 2021 года. У нас были куплены билеты в Париж, и он там хотел все организовать, но мы так и не поехали, а значит предложение тоже немножко перенеслось. И вот начинается полномасштабная война. Как только я вернулась из Харькова в Киев, Егор мне сделал предложение", — поделилась знаменитость.

Влюбленные заключили брак в октябре 2022 года. В это время была вторая годовщина их отношений. Несмотря на финансовые сложности, актеры организовали их роспись именно так, как планировали.

"Мы достаточно быстро все организовали и расписались на нашу вторую годовщину. Я просто однажды сказала, что было бы классно, если бы мы поженились 22 октября. И мы только посмеялись и потом все равно решились. У нас тогда были финансовые проблемы и оказалось, что очень дорого расписываться в частных ЗАГСах, но все же мы все организовали", – добавила знаменитость.

Юлия Буйновская и Егор Козлов / Фото: instagram.com/yehor_kozlov

Отметим, с понедельника по четверг в 20:00 на "1+1 Украина" зрители смогут увидеть новые украинские сериалы. 17 февраля стартует сериальный сезон с премьеры детектива "Парочка слідчих".

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