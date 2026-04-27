Актриса Буйновская рассказала о борьбе за жизнь папы-военного: "Он единственный, кто выжил"

Юлия Буйновская / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

Уже в этот понедельник в 20:00 на "1+1 Украина" состоится долгожданная премьера второго сезона детективного сериала "Парочка слідчих". Зрители наконец-то увидят продолжение приключений любимых героев и узнают, получит ли развитие романтическая линия Паши и Софии.

Впрочем, интриги ждут поклонников не только на экране. Уже через несколько дней появится возможность ближе познакомиться с исполнительницей главной роли Юлией Буйновской. 29 апреля на YouTube-канале "Маричка" выйдет первое большое интервью звезды "Парочки слідчих", в котором актриса пообщалась с ведущей ТСН Маричкой Падалко.

Маричка Падалко и Юлия Буйновская / © пресслужба каналу "1+1"

Юлия впервые поделилась личной историей о том, как полномасштабная война изменила ее отношения с отцом, с которым она не общалась более десяти лет. Родители актрисы развелись, когда ей было всего два года. Мама воспитывала дочь самостоятельно, а связь с отцом была потеряна на долгие годы. Все изменилось после начала большой войны: от бабушки Юлия узнала, что ее папа ушел на фронт. Они начали постепенно восстанавливать общение, однако за месяц до свадьбы актрисы произошла трагедия. База, где находился ее отец, попала под обстрел.

Реклама

"Все погибли. А папу привалило двумя этажами. Он единственный, кто выжил. У него были травмы, несовместимые с жизнью. Его спасали три месяца. Человека буквально собирали по частям", - вспоминает Юлия.

Отец перенес многочисленные операции, в том числе и на мозге. Их первая за долгое время встреча состоялась в больнице: сначала он не узнавал дочь, путая ее со своей матерью. Некоторое время Юлия жила в Виннице, чтобы быть рядом с ним.

Юлия Буйновская / © пресслужба каналу "1+1"

"Он очень долго не мог меня вспомнить. Три месяца, а то и больше мы жили в ожидании. Нам говорили: через 72 часа станет понятно, выживет ли он. И каждый раз эти 72 часа начинались снова. Ты не знаешь, борется ли организм или опускает руки. Но он поборол", - рассказывает актриса.

Несмотря на сложную реабилитацию и проблемы со здоровьем, отец Юлии смог вернуться к гражданской жизни. Во время восстановления в Ужгороде он встретил любовь. Хотя сначала Юлия отнеслась к новым отношениям с опаской, знакомство с избранницей отца развеяло все сомнения.

Реклама

"Я считаю, что именно она его и спасла", - говорит Юлия, искренне благодарная за заботу об отце.

В интервью актриса также расскажет об отношениях с актером Егором Козловым и женитьбе во время полномасштабной войны, переходе на украинский язык и новой профессии, которой она овладела. Не пропустите интервью уже 29 апреля на YouTube-канале "Маричка". А премьера второго сезона сериала "Парочка слідчих" в понедельник в 20:00 на "1+1 Украина".