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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
115
Время на прочтение
1 мин

Актриса Дарья Легейда кардинально изменила имидж и неожиданно стала блондинкой: фото до и после

Звезда воплотила свою давнюю мечту в канун дня рождения.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Дарья Легейда

Дарья Легейда / © instagram.com/daryaleheida

Украинская актриса театра и кино Дарья Легейда отважилась на кардинальные изменения во внешности и удивила поклонников новым образом.

Звезда посетила салон красоты, где решила изменить цвет волос. Во время консультации с парикмахером Дарья призналась, что давно мечтала стать блондинкой, однако хотела выбрать такую технику покраски, которая не нуждается в частом обновлении. Мастер учел волнистую структуру ее волос и предложил рельефную окраску в теплых оттенках.

«Я столько лет этого ждала! Еще день рождения скоро… Будет подарок», — поделилась актриса в фотоблоге.

Дарья Легейда — до и после окрашивания в блонд / © instagram.com/d_legeida

Дарья Легейда — до и после окрашивания в блонд / © instagram.com/d_legeida

После завершения процедуры Дарья не скрывала эмоций счастья и восторга. Увидев себя в зеркале, она искренне обрадовалась результату, ведь мастеру удалось реализовать ее давнюю мечту. Теперь Легейда предстала перед поклонниками в образе эффектной блондинки и показала разницу между внешностью до и после перевоплощения.

Поклонники не остались в стороне и засыпали знаменитость комплиментами, отметив, что новый цвет волос ей очень подходит.

  • Тебе очень к лицу

  • Да вообще круто!!! Ну роскошно

  • Очень красивая девушка, работа просто невероятная

  • Красотка! Очень хорошо, но тебе все подходит, потому что это ты

Напомним, недавно ведущая Стася Ровинская показала свое перевоплощение через год. Звезда за этот период кардинально похудела на 15 кг и сменила прическу — фото до и после.

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Дата публикации
Количество просмотров
115
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