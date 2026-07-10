Актриса Дарья Легейда кардинально изменила имидж и неожиданно стала блондинкой: фото до и после

Дарья Легейда / © instagram.com/daryaleheida

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Украинская актриса театра и кино Дарья Легейда отважилась на кардинальные изменения во внешности и удивила поклонников новым образом.

Звезда посетила салон красоты, где решила изменить цвет волос. Во время консультации с парикмахером Дарья призналась, что давно мечтала стать блондинкой, однако хотела выбрать такую технику покраски, которая не нуждается в частом обновлении. Мастер учел волнистую структуру ее волос и предложил рельефную окраску в теплых оттенках.

«Я столько лет этого ждала! Еще день рождения скоро… Будет подарок», — поделилась актриса в фотоблоге.

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Дарья Легейда — до и после окрашивания в блонд / © instagram.com/d_legeida

После завершения процедуры Дарья не скрывала эмоций счастья и восторга. Увидев себя в зеркале, она искренне обрадовалась результату, ведь мастеру удалось реализовать ее давнюю мечту. Теперь Легейда предстала перед поклонниками в образе эффектной блондинки и показала разницу между внешностью до и после перевоплощения.

Поклонники не остались в стороне и засыпали знаменитость комплиментами, отметив, что новый цвет волос ей очень подходит.

Тебе очень к лицу

Да вообще круто!!! Ну роскошно

Очень красивая девушка, работа просто невероятная

Красотка! Очень хорошо, но тебе все подходит, потому что это ты

Напомним, недавно ведущая Стася Ровинская показала свое перевоплощение через год. Звезда за этот период кардинально похудела на 15 кг и сменила прическу — фото до и после.

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