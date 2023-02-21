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Актриса "Дизель Шоу" Грицук, которая пережила оккупацию, пошла работать на россиян

Актриса "Дизель Шоу" Грицук, которая пережила оккупацию, пошла работать на россиян

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
21к
Время на прочтение
2 мин
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Актриса "Дизель Шоу" Грицук, которая пережила оккупацию, пошла работать на россиян

Марина Грицук / Фото: instagram.com/mary.gritsuk

Артистка стала ведущей утреннего шоу на международной версии российского телеканала.

Актриса юмористического проекта "Дизель Шоу" Марина Грицук, которая 17 дней находилася под Киевом в оккупации, пошла работать на россиян.

В частности, артистка стала ведущей утреннего шоу на российском телеканале в Беларуси. Грицук работает на "ТНТ International", которая является международной версией россканала "ТНТ".

Об этом актриса сообщила в своем Instagram, опубликовав кадры со съемок шоу.

Марина Грицук / © instagram.com/mary.gritsuk
Марина Грицук / Фото: instagram.com/mary.gritsuk

Отметим, Марина Грицук – белорусская актриса, которая работала в украинском проекте "Дизель Шоу". Полномасштабная война, которую развязала Россия, застала артистку под Киевом. Как рассказывал руководитель "Дизель Шоу" Егор Крутоголов, Марина была 17 дней в оккупации, где сидела без связи и коммуникаций. С Киевской области Грицук вывезли на танке в Беларусь, о чем договорился ее муж-белорус.

Марина Грицук / © instagram.com/mary.gritsuk
Марина Грицук / Фото: instagram.com/mary.gritsuk

С тех пор Марина ни разу не высказался о войне на Украине, которую враждебно развязалась страна-агрессор Россия.

Между тем другой актер "Дизель Шоу" Евгений Сморигин, который тоже родом из Беларуси, принял решение отказаться от белорусского паспорта и получить украинский. Знаменитость уже сдал экзамен на получение гражданства Украины.

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Дата публикации
Просмотры
21к
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