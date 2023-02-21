Актриса "Дизель Шоу" Грицук, которая пережила оккупацию, пошла работать на россиян

Актриса юмористического проекта "Дизель Шоу" Марина Грицук, которая 17 дней находилася под Киевом в оккупации, пошла работать на россиян.

В частности, артистка стала ведущей утреннего шоу на российском телеканале в Беларуси. Грицук работает на "ТНТ International", которая является международной версией россканала "ТНТ".

Об этом актриса сообщила в своем Instagram, опубликовав кадры со съемок шоу.

Марина Грицук / Фото: instagram.com/mary.gritsuk

Отметим, Марина Грицук – белорусская актриса, которая работала в украинском проекте "Дизель Шоу". Полномасштабная война, которую развязала Россия, застала артистку под Киевом. Как рассказывал руководитель "Дизель Шоу" Егор Крутоголов, Марина была 17 дней в оккупации, где сидела без связи и коммуникаций. С Киевской области Грицук вывезли на танке в Беларусь, о чем договорился ее муж-белорус.

Марина Грицук / Фото: instagram.com/mary.gritsuk

С тех пор Марина ни разу не высказался о войне на Украине, которую враждебно развязалась страна-агрессор Россия.

Между тем другой актер "Дизель Шоу" Евгений Сморигин, который тоже родом из Беларуси, принял решение отказаться от белорусского паспорта и получить украинский. Знаменитость уже сдал экзамен на получение гражданства Украины.

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