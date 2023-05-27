Актриса дубляжа довела до истерики озвучкой Лободы в интервью для Эсхакзай: "Чувствую себя как говнюшка в пруду, которая не тонет"

Украинская актриса и диктор Екатерина Сергеева снова порадовала украинцев удачным дубляжем, который никого не оставит равнодушным.

На этот раз в поле зрения артистки оказалась певица Светлана Лобода и ее интервью Рамине Эсхакзай. В нем Лобода рассказывала о том, как поняла, как была неправа, выступая перед россиянами и как теперь активно помогает Украине.

В дубляже Сергеева представила, как Лобода, которой на днях отменили концерт в Киеве, переживает из-за того, что теперь ее не ждут ни в Украине, ни в россии:

"Чувствую себя, будто меня сглазили. Да, признаюсь, я убегала в россию, потому что хотела заработать все деньги мира и не хотела петь на украинском. И, поскольку я могу позволить себе абсолютно все, я купила себе много новой обуви и переобулась. И ты знаешь, мне в ней очень удобно. Я даже начала говорить по-украински", – "говорит" в дубляжном интервью Лобода.

"Сказала" артистка и о том, что даже отыскала свой украинский паспорт на чердаке, правда там было столько пыли, что у певицы до сих пор такая аллергия, что и по сегодня и глаза и губы набухли:

"Вообще херня как-то. Туда, назад в россию, нельзя. Сюда не пускают. Мне нужно отбелиться. Чувствую себя как говнюшка в пруду, которая не тонет. А еще мне упрекают, что в 2019 году я говорила в интервью Собчак, что какая разница в какой стране петь. Так вот. Это была не я. Это был двойник", – рассказывает "Лобода".

Пошутила Сергеева и о том, что Лобода активно демонстрирует свою помощь Украине, лишь бы ее простили:

"Мне скоро вообще не будет для кого петь. И в самом деле только это меня и беспокоит. Бляха, сколько еще домов я должна отстроить, чтобы меня простили", – говорит Лобода.

Напомним, ранее Екатерина Сергеева высмеяла позорное интервью Ани Лорак для российской журналистки. Актриса сделала дубляж на украинском, которым просто "порвала" зрителей.

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